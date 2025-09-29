مقتدی صدر: جریان ملی شیعه تهدیدات «فاسدان» را در آستانهی انتخابات جدی نمیگیرد
رهبر جریان صدر، گروههای سیاسی رقیب را به تلاش برای برهم زدن انتخابات و فساد متهم کرد
مقتدی صدر، رهبر جریان ملی شیعه، در بیانیهای در شبکهی اجتماعی «ایکس»، احزاب سیاسی شیعهی عراق را به ضعف و فساد متهم کرد و آنها را مورد تهدید و حمله قرار داد.
صدر در بیانیهی خود اظهار داشت: «این اولین انتخابات در عراق است که بدون مشارکت جریان ملی شیعه برگزار میشود. این امر موجب ترس و نگرانی شرکتکنندگان شده و آنها چنین تعبیر میکنند که جریان ملی شیعه بهزور، مانع رسیدن به صندوقهای رأی خواهد شد.» وی افزود که آنها همچنین شایعه کردهاند که این جریان برای برهم زدن انتخابات، دست به آشوب و اغتشاش میزند.
رهبر جریان ملی شیعه در ادامه گفت: «واضح است که هر کس به فکر منافع خود است. زیرا اگر کار به دست آنها بود، بدتر از این میکردند. حتی برخی از آنها آرزو دارند که انتخابات در موعد مقرر برگزار نشود، چون از نتایج اطمینان ندارند و میدانند که به نفع آنها نیست و سودی نخواهند برد. آنها منافع خود را، اگر فرآیند دموکراسی وجود داشته باشد، بر آن مقدم میدارند.»
صدر با ابراز تعجب از اینکه رقبا همچنان «تیرهای خود را به سوی جریان ملی شیعه نشانه میروند»، گفت: «این در حالی است که جریان از شرکت در روند سیاسی و دموکراسی دست کشیده و این انتخابات مخدوش را که فاسدان و شکستخوردهها کنترلش میکنند، بایکوت کرده است.»
وی هشدار داد: «اگر شما خواهان تنش و اغتشاش باشید، ما پسران میدان هستیم و نمیترسیم. تهدیدهای شما با آشکار شدن نتایج انتخابات به پایان خواهد رسید. مطمئن باشید که نتایج بر خلاف انتظارات شما خواهد بود. مردم هوشیارند و وطن نیز محافظ خود را دارد.»
رهبر جریان ملی شیعه در ادامه گفت: «اگر عقل و درایتی داشتید، باید این کوتهبینیها را کنار میگذاشتید و به تهدیدات خارجی و داخلی علیه مردم و سرزمین عراق مینگریستید. اسلحه در دست افراد بیمسئولیت است و نهادهای امنیتی بدون سرپرست رها شدهاند. بهویژه حشد شعبی، که سیاستمداران از تصویب قانون آن عقبنشینی کردند.»
صدر در پایان به مشکلات اساسی کشور اشاره کرد و افزود: «خشکسالی، آلودگی محیط زیست، بحران برق، وضعیت نامناسب آموزش، سستی مرزبانی و پروندهی بهداشت و سلامت، و جنگهای عشایری، همهی اینها خون عراق و مردمش را میمکند و شما مشغول فساد و شکمپروری هستید.»
صدر در انتهای سخنان خود گفت: «خطراتی که عراق را تهدید میکنند، تنها خطرات ملی نیستند، بلکه تهدیدی علیه دین و اعتقادات محسوب میشوند. مقابله با این تهدیدات، وظیفهی شیعیان است. اما آشکار است که شما کجا و شیعه کجا؟»