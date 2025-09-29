2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- پاتریارک مارآوا، پاتریارک کلیسای شرقی آشوری در دیدار با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، وجود همزیستی مسالمت‌آمیز، مدارا و آرمش و ثبات در اقلیم کوردستان را ستود.

بر پایه بیانیه ریاست اقلیم کوردستان، بعد‌ازظهر امروز دوشنبه ۲۹ سپتامبر، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان از پاتریارک مار‌آوا، پاتریارک کلیسای شرقی آشوری و شماری از مطران‌های آن کلیسا در کوردستان و عراق و جهان استقبال کرد.

در این دیدار اوضاع کلیسای شرقی آشوری و پیروان آن در اقلیم کوردستان، عراق و جهان بررسی شد و اوضاع جوامع دینی،‌ آزادی‌ها و به خصوص آزادی دینی در اقلیم کوردستان و عراق مورد توجه قرار گرفت.

در بیانیه آمده است که پاتریارک مار‌آوا کنفرانس گرامیداشت ۱۷۰۰ ساله (جامعه نیقیه) را مورد توجه قرار داد که سه روز پیش در اربیل برگزار شد. همچنین هر یک از مطران‌ها چکیده‌ای درباره وضعیت کلیساهایشان در کشورهای جهان را ارایه کرده و وجود همزیستی مسالمت‌آمیز و مدارا و آرامش و ثبات در اقلیم کوردستان را ستودند.

نچیروان بارزانی، ضمن ابراز خوشحالی از فعالیت‌های کلیسای شرقی آشوری در اربیل، از آنها قدردانی کرد که هر سال در چارچوب فعالیت و برنامه‌هایشان، شماری از جوانان کوردستان را که ساکن خارج از میهن هستند برای آشنایی با میهن و فرهنگ خود به کوردستان باز می‌گردانند.

رئیس اقلیم کوردستان تاکید کرد که اقلیم کوردستان به فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز و مدارا و گذشت بین جوامع افتخار می‌کند و همیشه حافظ حقوق و آزادی‌های همه خواهد بود.

در این دیدار همچنین دیدگاه‌ها و ملاحظات مختلف درباره وضعیت زندگی و شرایط جوامع در اقلیم کوردستان، بررسی شد.

ب.ن