ایران میگوید یکی از جاسوسان ارشد اسرائیل را اعدام کرده است
اربیل (کوردستان٢٤)- ایران، امروز دوشنبه ۲۹ سپتامبر، اعلام کرد مردی را که به عنوان یکی از جاسوسان ارشد اسرائیل پس از محکومیت به کار برای دشمن اصلیاش توصیف کرد، اعدام کرده است.
وبسایت میزان آنلاین، وابسته به قوه قضائیه، گزارش داد:«یکی از جاسوسان ارشد رژیم صهیونیستی در ایران، بهمن چوبی اصل، امروز صبح به دار آویخته شد.»
ایران و اسرائیل در ماه ژوئن پس از حملات هوایی بیسابقه اسرائیل به مراکز نظامی، دولتی و هستهای جمهوری اسلامی، درگیر جنگی ۱۲ روزه شدند.
ایران با حملات موشکی و پهپادی به اسرائیل، کشوری که آن را به رسمیت نمیشناسد، تلافی کرد.
از زمان پایان درگیری، مقامات ایرانی قول محاکمه سریع افراد مظنون به همکاری با اسرائیل را دادهاند.
آنها از آن زمان چندین دستگیری و اعدام افرادی را که به همکاری با موساد، آژانس اطلاعات خارجی اسرائیل، متهم کرده بودند، اعلام کردهاند.
امروز دوشنبه، قوه قضائیه ایران اعلام کرد که چوبی اصل «از نزدیک» با اطلاعات اسرائیل همکاری داشته و «به پایگاههای داده حیاتی و حاکمیتی» جمهوری اسلامی دسترسی ویژه داشته است. در این گزارش ذکر نشده که او چه زمانی دستگیر شده است.
حملات اسرائیل در ماه ژوئن منجر به کشته شدن افسران ارشد، دانشمندان هستهای و صدها نفر دیگر، از جمله غیرنظامیان، شد.
در ۹ آگوست، قوه قضائیه اعلام کرد که تحقیقاتی را در مورد ۲۰ نفر که به اتهام ارتباط با اسرائیل دستگیر شده بودند، آغاز کرده است.
چند روز قبل، ایران روزبه وادی را به اتهام انتقال اطلاعات در مورد یک دانشمند هستهای کشته شده در جریان درگیری اعدام کرد.
