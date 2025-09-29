مسرور بارزانی از سفیر جدید بنگلادش در عراق استقبال کرد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، آغاز‌به‌کار سفیر جدید بنگلادش در عراق را به وی تبریک گفت و سفیر جدید بنگلادش نیز بر اهمیت تقویت روابط بنگلادش و اقلیم کوردستان در زمینه‌های مختلف تاکید کرد.

امروز دوشنبه ۲۹ سپتامبر، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، از مقصود الحق، سفیر جدید بنگلادش در عراق استقبال کرد.

در این دیدار نخست‌وزیر ضمن ابراز تبریک به مناسبت آغاز‌به‌کار سفیر جدید، بر ارائه هرگونه حمایت دولت اقلیم کوردستان از وی و در راستای توسعه روابط دوجانبه تاکید کرد.

سفیر بنگلادش نیز درود و احترام رئیس‌جمهور کشورش را به نخست‌وزیر اعلام و بر اهمیت تقویت روابط بنگلادش و اقلیم کوردستان در زمینه‌های مختلف تاکید کرد.

سفیر جدید از سوی جامعه بنگلادشی ساکن اقلیم کوردستان، به خاطر همکاری و فراهم کردن تسهیلات و میزبانی مردم و دولت اقلیم کوردستان، ابراز قدردانی کرد.

ب.ن