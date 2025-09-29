پیام تسلیت پرزیدنت بارزانی برای درگذشت همسر سید علی سیستانی

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- پرزیدنت بارزانی، درگذشت همسر مرجع عالی شیعیان عراق را تسلیت گفت.

دوشنبه ۲۹ سپتامبر، پرزیدنت مسعود بارزانی، با انتشار پیامی به مرجع شیعیان عراق، تسلیت گفت.

در پیام پرزیدنت بارزانی آمده است: با تاثر و تاسف بسیار، خبر درگذشت همسر سید علی سیستانی، مرجع عالی شیعیان را دریافت کردم. به خانواده ایشان تسلیت می‌گوییم و از خداوند بزرگ خواستاریم که روح مرحومه را به بهشت برین شاد گرداند و به خانواده ایشان آرامش عنایت فرماید.

روز یکشنبه ۲۸ سپتامبر، دفتر سیستانی خبر درگذشت همسر وی را اعلام کرد.

بر پایه گزارش‌ها مراسم خاکسپاری مرحومه امروز دوشنبه در مسجد طوس برگزار شد.

ب.ن