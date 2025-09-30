شیوع ویروس هرپس در زی‌قار، خسارات سنگینی به مزارع پرورش ماهی وارد کرده و معیشت هزاران نفر را تهدید می‌کند

2 ساعت پیش

یک ویروس خطرناک به نام "هرپس" در میان ماهی‌های استان ذی‌قار عراق منتشر شده و خسارات سنگینی به صاحبان مزارع پرورش ماهی وارد کرده است. این ویروس باعث ایجاد لکه روی بدن ماهی‌ها و در نهایت، سفت شدن و مرگ آن‌ها می‌شود.

پرورش‌دهندگان ماهی می‌گویند ده‌ها نفر به دلیل این بحران بیکار شده‌اند و دولت تاکنون هیچ واکنشی نشان نداده است. آن‌ها یکی از دلایل اصلی شیوع این ویروس را ترکیب آب فاضلاب با حوضچه‌های پرورش ماهی عنوان می‌کنند.

مسئولان محلی نیز این موضوع را تأیید می‌کنند. مسیم عباس، رئیس اداره‌ی منابع دامی در ذی‌قار، اعلام کرد که خشکسالی و پیامدهای ناشی از تغییرات محیطی، به‌ویژه در مناطق تالابی، به عامل اصلی شیوع ویروس تبدیل شده است. وی گفت: «کاهش سطح آب منجر به بر هم خوردن زنجیره‌ی غذایی ماهی‌ها شده و به کسانی که ماهی پرورش می‌دهند، آسیب رسانده است. می‌توانم بگویم که دلیل اصلی این مشکلات خشکسالی است.»

خسارات ناشی از ویروس هرپس تنها به محیط زیست و امنیت غذایی محدود نمی‌شود، بلکه اقتصاد محلی را نیز فلج کرده است، زیرا معیشت هزاران نفر به پرورش ماهی وابسته است. بسیاری از صاحبان پروژه‌ها مجبور به تعطیلی شده‌اند و مردم محلی خواستار مداخله‌ی فوری دولت پیش از وقوع فاجعه‌ای بزرگ‌تر هستند.