عراق باید به تحریمهای سازمان ملل علیه ایران پایبند باشد
اجرایی شدن تحریمهای جدید بینالمللی علیه ایران، بغداد را در موقعیت دشواری قرار داده است
با آغاز اجرای تحریمهای جدید بینالمللی سازمان ملل متحد علیه ایران، وزیر خارجهی آمریکا پیام و هشداری جدی به تمام کشورهای جهان برای پایبندی به این تحریمها صادر کرد. با این حال، اجرای این تصمیم برای عراق، به دلیل چندین عامل، یک اقدام سخت و پیچیده محسوب میشود.
پایبندی به تحریمهای ایران برای عراق، که ۱۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارد و حجم تبادلات تجاری سالانهاش با ایران به ۲۵ میلیارد دلار میرسد، بسیار دشوار است. این پیوند محکم اقتصادی و جغرافیایی، عراق را در وضعیت بسیار حساسی قرار داده است.
توقف تجارت و پیامدهای اقتصادی
محمد کحلاوی، استاد دانشگاه، بر این باور است که بیشتر معاملات تجاری بین عراق و ایران متوقف خواهد شد. وی اظهار داشت: «آنها (آمریکا و جامعهی بینالمللی) بر مرزها، تبادلات تجاری و جریان دلار نظارت خواهند کرد. این امر تأثیر اقتصادی بدی بر عراق خواهد داشت، زیرا ما به کالاهای ایرانی و تجارت با ایران وابستهایم. حتی قاچاق نفت که به سود هر دو طرف است، متوقف خواهد شد.»
رابطهی ایران و عراق فراتر از یک رابطهی عادی همسایگی است. ایالات متحده بارها به عراق هشدار داده است که مرزهای خود با ایران را مستحکم کند و از قاچاق دلار، نفت و کالا جلوگیری نماید. همچنین، واشنگتن از بغداد خواسته است تا حاکمیت سرزمینی خود را در برابر تحرکات نظامی گروههای مسلح نزدیک به ایران حفظ کند.
فشار آمریکا متفاوت است
علی حبیب، تحلیلگر سیاسی، با تأکید بر تفاوت فشارهای این دور، گفت: «عراق ۲۰ درصد به محصولات کشاورزی ایران وابستگی دارد؛ توقف این واردات برای عراق بد خواهد بود.»
حبیب همچنین اشاره کرد که عراق به گذرگاهی برای قاچاق نفت و کالاهای ایرانی تبدیل شده است و توقف این روند، عراق را از نظر سیاسی در مقابل ایران خجل خواهد کرد. او قاطعانه تأکید کرد: «فشارهای آمریکا بر عراق این بار متفاوت است و عراق باید به اجرای تحریمها پایبند باشد. در غیر این صورت، خود عراق مستقیماً تحریم خواهد شد.»
تحریمهای سازمان ملل از طریق مکانیزم "اسنپبک" (Snapback) و به بهانهی برنامهی هستهای بر ایران تحمیل شدهاند. این تحریمها شامل بلوکه کردن داراییها و ثروت ایران در خارج از کشور و توقف قراردادهای تسلیحاتی با تهران است. همچنین، در صورت هرگونه توسعهی بیشتر در برنامهی موشکی بالستیک ایران، تحریمها افزایش خواهند یافت.
این وضعیت جدید، تهران را تحت فشار شدید بینالمللی قرار میدهد و همزمان، عراق را وادار میکند تا در روابط اقتصادی و سیاسی خود با ایران بازنگری کند.