برگزاری کنسرت گروه موسیقی هورامان در بروکسل

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- سرپرست گروه موسیقی هورامان، می‌گوید که برگزاری کنسرت آنها در بروکسل، با هدف آشنا کردن اروپایی‌ها با فرهنگ ملت کورد انجام شده است.

گروه موسیقی هورامان در بروکسل کنسرت برگزار کرد و آزاد امام قلی، سرپرست گروه درباره آن به کوردستان۲۴ گفت:«کار من فقط آشنا کردن اروپایی‌ها با فرهنگ ملت کورد است. هنر بهترین راه برای معرفی فرهنگ هر ملتی است. هنر می‌تواند به عنوان یک پل عمل کند و فرهنگ‌های مختلف را به یکدیگر پیوند دهد و ملت کورد را به جهان معرفی کند.»

گزارشگر کوردستان۲۴ از بروکسل گزارش داد که این کنسرت با استقبال گرم اروپایی‌ها روبرو شد و این فرصت را برای آنها فراهم کرد که با موسیقی اصیل کوردی آشنا شوند.

ایستیل ماورو، دانشجوی بلژیکی شرکت کننده در کنسرت، به گزارشگر کوردستان۲۴ گفت:«بسیار خوشحالم که همسفر دوستان کوردم شدم و بیشتر با موسیقی، خوراک و فرهنگ ملت کورد آشنا شدم.»

هیوا غلامی از برگزارکنندکان کنسرت نیز، گفت:«کنسرت‌ها در گذشته بیشتر به رقص و پایکوبی اهمیت می‌دادند و با فرهنگ اصیل کورد فاصله داشتند. ما می‌خواهیم مردم از موسیقی اصیل کوردی لذت ببرند.»

گروه موسیقی هورامان، بیش از پنج سال است که فعالیت می‌کند و در آن مدت بیش از ۱۰۰ کنسرت در شهرهای مختلف اروپا برگزار کرده است.

ب.ن