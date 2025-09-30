اتحادیه وکلای دیاربکر: «انزوای تحمیلی» عبدالله اوجالان پایان یابد
اربیل (کوردستان٢٤)- اتحادیه وکلای دیاربکر، خواستار پایان دادن به «انزوای تحمیلی عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان – پ.ک.ک شد.
اتحادیه وکلای دیاربکر درباره روند جدید صلح در ترکیه و وضعیت زندانیان در شمال کوردستان، کنفرانس خبری برگزار و در آن اعلام کردند: همه در ترکیه خواستار برقراری صلح اجتماعی و تقویت عدالت هستند. آنها تاکید کردند که اعمال سیاست به حاشیهراندن که در زندانها انجام میشود، امید به صلح در کشور را تهدید میکند.
ریحان گُک، مسئول کمیته زندانیان در اتحادیه وکلای دیاربکر، امروز سهشنبه ۳۰ سپتامبر، اعلام کرد: همه ملتها و جوامع ترکیه خواستار تقویت صلح اجتماعی و تثبیت عدالت و اجرای راهحل دموکراتیک هستند، اما سیاست ستمگری و به حاشیهراندن که به خصوص در زندانها اعمال میشود، به طور مستقیم امید به صلح اجتماعی را تهدید میکند.
او تاکید کرد:«بسیار ضروری است که اقدام سریع و جدی برای پیشبرد روند صلح انجام شود و انزوای تحمیلی عبدالله اوجالان، بدون هیچ شرطی پایان یابد و در مذاکرات و گفتوگوهای روند صلح مشارکت کند.»
همچنین خواستار آن شد «زندانیان بیمار فورا آزاد شوند.»
ب.ن