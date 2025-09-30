41 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- تهران امروز سه‌شنبه ۳۰ سپتامبر، اعلام کرد که ایالات متحده صدها ایرانی را در هفته‌های آینده به ایران باز‌ می‌گرداند و ۱۲۰ نفر اخراجی در یک یا دو روز آینده برای پرواز آماده می‌شوند.

اخراج ایرانیان، که هنوز توسط دولت ایالات متحده به طور علنی تایید نشده است، در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها بین دو کشور پس از بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران توسط آمریکا در ماه ژوئن، همچنان بالا است.

در همین حال، سازمان ملل متحد هفته گذشته تحریم‌های خود را علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش دوباره اعمال کرد و فشار جدیدی بر اقتصاد بیمار جمهوری اسلامی وارد کرد.

این اخراج‌ها همچنین نشان دهنده تلاقی اولویت اصلی رئیس جمهور دونالد ترامپ - هدف قرار دادن مهاجرت غیرقانونی - با رویه چندین دهه‌ای ایالات متحده در استقبال از مخالفان، تبعیدیان و سایر ایرانی‌ها از زمان انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ است.

تلویزیون دولتی ایران به نقل از حسین نوش‌آبادی، مدیرکل امور پارلمانی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرد که به عنوان بخشی از توافق با ایالات متحده، حدود ۴۰۰ ایرانی به ایران بازخواهند گشت. وی گفت که اکثر این افراد به طور غیرقانونی از مکزیک وارد ایالات متحده شده‌اند، در حالی که برخی با مشکلات مهاجرتی دیگری روبرو هستند.

نوش‌آبادی گفت که اولین کاروان ایرانی‌ها پس از توقف در قطر در مسیر، ظرف یک یا دو روز به مقصد خواهد رسید. مقامات قطر این موضوع را تایید نکرده‌اند.

وزارت امور خارجه ایالات متحده سئوالات را به وزارت امنیت داخلی ارجاع داد که بلافاصله پاسخی نداد. نیویورک تایمز اولین بار اخراج‌ها را گزارش داد.

در آستانه و پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ ایران، تعداد زیادی از ایرانیان به ایالات متحده گریختند. در دهه‌های پس از آن، ایالات متحده در اجازه دادن به کسانی که به دلیل آزار و اذیت مذهبی، جنسی یا سیاسی از ایران فرار می‌کردند، برای درخواست اقامت حساس بوده است.

برای مثال، طبق آمار اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده، در سال مالی ۲۰۲۴، ایالات متحده تنها ۲۰ ایرانی را اخراج کرد.

ایران در گذشته از واشنگتن به دلیل میزبانی از مخالفان و دیگران انتقاد کرده است. دادستان‌های فدرال ایالات متحده، ایران را به استخدام آدمکش برای هدف قرار دادن مخالفان در آمریکا نیز متهم کرده‌اند.

دقیقا مشخص نیست که اکنون چه چیزی در سیاست آمریکا تغییر کرده است. با این حال، از زمان بازگشت به کاخ سفید، ترامپ به سرکوب کسانی که به طور غیرقانونی در ایالات متحده زندگی می‌کنند، پرداخته است.

نوش‌آبادی گفت که مقامات آمریکایی به طور یکجانبه و بدون مشورت با ایران این تصمیم را گرفته‌اند.

اما نیویورک تایمز روز سه‌شنبه به نقل از مقامات ناشناس ایرانی اعلام کرد که اخراج‌ها «نتیجه ماه‌ها بحث و گفتگو بین دو کشور» بوده است.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و همچنین مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، هر دو هفته گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به عنوان آخرین تلاش برای متوقف کردن تحریم‌های اعمال شده مجدد شرکت کردند. با این حال، علی خامنه‌ای، رهبر ایران، با توصیف دیپلماسی با ایالات متحده به عنوان «بن‌بست محض»، تلاش‌های آنها را محدود کرد.

عراقچی در مصاحبه با تلویزیون دولتی که امروز سه‌شنبه پخش شد، اذعان کرد در طول بازدید از سازمان ملل، ارتباط مستقیمی از ایران با دولت ایالات متحده برقرار شده است، چیزی که او در طول پنج دور مذاکرات هسته‌ای با آمریکایی‌ها در اوایل امسال مراقب بود آن را برجسته نکند.

عراقچی گفت:«با آمریکایی‌ها، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، پیام‌هایی رد و بدل شد و در نهایت، ما خیالمان راحت شد که هر کاری که لازم بود انجام دادیم. پس از تعبیری که رهبر معظم انقلاب بیان کردند مبنی بر اینکه مذاکره با آمریکایی‌ها یک بن‌بست آشکار است، برای ما واضح و مبرهن بود.»

آسوشیتدپرس/ب.ن