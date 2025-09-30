یک منبع از پارت دموکرات کوردستان: به عنوان گام اول پارلمان کوردستان فعالیتهای خود را ازسر میگیرد
اربیل (کوردستان٢٤)- به ریاست پرزیدنت مسعود بارزانی، نشست پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه میهنی کوردستان در پیرمام برگزار شد. برخی منابع نشست را مثبت تلقی کردند که در آن تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کوردستان و انتخابات مجلس نمایندگان عراق و برخی مسائل دیگر بررسی شد.
امروز ۳۰ سپتامبر، یک منبع از پارت دموکرات کوردستان، به کوردستان۲۴ گفت:«پارت دموکرات و اتحادیه میهنی کوردستان به خصوص در مورد موضوع تشکیل کابینه جدید به هم نزدیک شدهاند و به عنوان گام اول، در طول دو هفته پیش رو پارلمان کوردستان فعالیتهای خود را ازسر میگیرد و پس از آن مراحل تشکیل کابینه تکمیل خواهد شد.»
یک منبع دیگر از اتحادیه میهنی، اعلام کرد:«در نشست موضوع تشکیل کابینه جدید و تقسیم سمتها بررسی شده و نشست مثبتی بوده است و قرار است دو طرف چند نشست دیگر برگزار کنند.»
هیئت پارت دموکرات از نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی، معاونان رهبر پارت دموکرات و هوشیار زیباری، عضو کمیته اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان تشکیل شده و هیئت اتحادیه میهنی کوردستان نیز از بافل طالبانی، رئیس حزب و قباد طالبانی و درباز کسرت رسول، تشکیل شده بود.
این نشست بیش از دو ساعت به طول انجامید.
ب.ن