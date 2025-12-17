نخستوزیر اقلیم کوردستان: برافراشته باد پرچم مقدس کوردستان
اربیل (کردستان۲۴) – نخستوزیر اقلیم کوردستان، اعلام کرد که در سایه پرچم کوردستان به سوی کوردستانی آباد و آرام و باثبات به پیش میروند.
امروز چهارشنبه ۱۷ دسامبر، با حضور مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در قلعه اربیل، مراسمی ویژه برای گرامیداشت روز پرچم کوردستان برگزار شد.
در این مراسم شماری از نمایندگان جوامع دینی و ملیتی اقلیم کوردستان شرکت داشتند و نخستوزیر در سخنانی ضمن تبریک گویی به مناسبت روز پرچم کوردستان، تاکید کرد که «پرچم کوردستان نماد مردم ما است، نماد مقاومت و فداکاری مستمر مردم ما و نماد صلح و آبادانی و همزیستی و نماد تداوم زندگی و نماد نیرو و قدرت است.»
مسرور بارزانی تاکید کرد:«این پرچم در طول تاریخ و از آغاز شکلگیریاش تا کنون بارها آخرین جامه هزاران شهید در کوردستان بوده است. برای بالا نگه داشتن این پرچم، هزاران مبارز دیگر در زندانها جان خود را از دست دادند یا به سوی جوخههای اعدام رفتند و یا در قلههای کوهها و پهنای دشتها جان دادند. بنابراین وظیفه همه ما است که این پرچم را گرامی بداریم.»
نخستوزیر گفت:«حال در سایه این پرچم مقدس به سوی کوردستانی آباد و آرام و باثبات، دست در دست هم به پیش میرویم، برافراشته باد پرچم مقدس کوردستان.»
ب.ن