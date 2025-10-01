3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به صراحت اعلام کرده است که جایزه صلح نوبل را که هفته آینده اعلام می‌شود، می‌خواهد، اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که او شانس کمی در برابر کسانی دارد که برای اهداف فراموش‌شده و خارج از توجه عموم تلاش می‌کنند.

این جایزه معتبر روز جمعه، 10 اکتبر، اعلام خواهد شد، اما پیش از آن، حمله ترامپ به علم احتمالا با اعلام برندگان جایزه پزشکی در روز دوشنبه و به دنبال آن اعلام روزانه جوایز فیزیک، شیمی، ادبیات و اقتصاد، بحث‌هایی را بر می‌انگیزد.

ترامپ این هفته گفت که اگر جایزه صلح نوبل را نبرد، «توهین» به ایالات متحده خواهد بود، اما کارشناسان در اسلو، جایی که مرکز این جایزه مستقر است، می‌گویند که او به دلیل سیاست‌های «اولویت دادن به آمریکا» و سبک تفرقه‌انگیزش عملا هیچ شانسی ندارد.

اوویند استنرسن، مورخی که تحقیقاتی انجام داده و در نوشتن کتابی در مورد این جایزه همکاری داشته است، به خبرگزاری فرانسه گفت: «کاملا غیرقابل تصور است.»

او گفت ترامپ «از بسیاری جهات در تضاد با آرمان‌هایی است که جایزه نوبل نمایانگر آنهاست.»

او افزود:«جایزه صلح نوبل در مورد دفاع از همکاری چندجانبه است، به عنوان مثال در سازمان ملل... و ترامپ با این اصل مخالفت می‌کند، او به طور یکجانبه مسیر خود را دنبال می‌کند.»

رهبر ایالات متحده ادعا می‌کند که شش یا هفت جنگ را در عرض چند ماه رفع کرده است - رقمی که کارشناسان می‌گویند به شدت اغراق‌آمیز است.

کریم هاگاگ، رئیس موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI)، به خبرگزاری فرانسه گفت:«کمیته نوبل باید ارزیابی کند که آیا نمونه‌های روشنی از موفقیت در این تلاش برای صلح وجود داشته است یا خیر.»

ده‌ها هزار نفر واجد شرایط ارائه نامزدی برای جایزه صلح نوبل هستند.

امسال، ۳۳۸ فرد و سازمان به عنوان نامزد شناخته شده‌اند، اما نام آنها به مدت ۵۰ سال مخفی نگه داشته شده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن