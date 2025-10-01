شرکت جوانان کورد در مناظره آزاد قطر

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) - برای اولین بار، دو مناظره‌کننده جوان از اقلیم کوردستان در مسابقات معتبر مناظره آزاد قطر که در تاریخ ۳ و ۴ اکتبر ۲۰۲۵ در دوحه قطر برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند.

شرکت آزیا خالد حسن، ۱۶ ساله، اهل سلیمانیه، و یارا هیرش سعید، ۱۷ ساله، اهل اربیل، با حمایت بنیاد کوردستان انجام می‌شود و گامی مهم در نمایش استعدادهای جوانان کورد در صحنه بین‌المللی است.

آزیا و یارا برای نمایندگی کوردستان در یک مسابقه بین‌المللی معتبر که مناظره‌کنندگان جوان را از سراسر جهان گرد هم می‌آورد، انتخاب شدند.

شرکت آنها فرصتی را برای تقویت مهارت‌های مناظره، تعامل با همسالان از فرهنگ‌های مختلف و آشنایی با دیدگاه‌های جهانی در مورد مسائل مبرم، فراهم می‌کند.

در بیانیه مطبوعاتی بنیاد کوردستان آمده است:"این یک لحظه تاریخی برای جوانان ما است. شرکت در مناظره قطر نه تنها مهارت‌های مناظره‌کنندگان جوان ما را تقویت می‌کند، بلکه آنها را قادر می‌سازد تا در مقیاس بین‌المللی شبکه‌سازی و اعتماد به نفس ایجاد کنند. "

بنیاد کوردستان یک سازمان غیردولتی است که به پیشبرد توسعه اجتماعی، آموزش و توانمندسازی جوانان در اقلیم کوردستان اختصاص دارد. این بنیاد برای تقویت مشارکت اجتماعی، پرورش مهارت‌های رهبری در بین جوانان و ارتقای حضور کوردستان در مجامع بین‌المللی تلاش می‌کند.

این بنیاد با حمایت از ابتکاراتی مانند مشارکت جوانان کورد در مناظره قطر، قصد دارد فرصت‌هایی را برای توسعه استعدادها، تبادل بین فرهنگی و نمایندگی جهانی فراهم کند.

مرکز مناظره قطر که در سال ۲۰۰۸ تاسیس شد، سازمان مناظره ملی قطر است که توسط بنیاد آموزش، علوم و توسعه اجتماعی قطر تاسیس شده است. هدف این مرکز «غنی‌سازی گفت‌وگو و توانمندسازی ذهن‌ها» و تجهیز نسل بعدی به دانش، مهارت‌ها و اعتماد به نفس برای بررسی مسائل از دیدگاه‌های مختلف است.

از طریق همکاری با سازمان‌های محلی و بین‌المللی، مناظره قطر میزبان مسابقات، کارگاه‌ها و برنامه‌هایی است که برای تقویت تفکر انتقادی، رهبری و درک بین فرهنگی طراحی شده‌اند.

مسابقات QatarDebate Open BP سنگ بنای این تلاش‌ها است و به عنوان بستری برای توسعه رهبری جوانان، تفکر انتقادی و گفت‌وگوی بین فرهنگی عمل می‌کند.

آزیا و یارا با شرکت در این رویداد، نه تنها استعدادهای کورد را در صحنه بین‌المللی نمایندگی می‌کنند، بلکه ماموریت بنیاد کوردستان را برای توانمندسازی جوانان و ارتقای جایگاه منطقه‌ای تقویت می‌کنند.

انتظار می‌رود مشارکت جوانان کورد در چنین مسابقات بین‌المللی، الهام‌بخش همسالان در سراسر منطقه باشد و فرهنگ بحث، تفکر تحلیلی و رهبری را ترویج دهد.

چنین رویدادهایی به پرورش نسلی از رهبران جوان کمک می‌کند که آماده تعامل متفکرانه با جهان هستند.

ب.ن