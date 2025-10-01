ترکیه و حماس توقیف ناوگان کمکهای بشردوستانه به غزه توسط اسرائیل را «تروریسم» خواندند
اربیل (کوردستان٢٤) - ترکیه و حماس روز چهارشنبه توقیف ناوگان بشردوستانهای توسط اسرائیل را که قصد شکستن محاصره غزه را داشت به شدت محکوم کردند و این اقدام را «تروریسم» و نقض قوانین بینالمللی دانستند.
وزارت امور خارجه ترکیه پس از آنکه نیروهای دریایی اسرائیل ناوگان جهانی سومود را در آبهای بینالمللی متوقف کردند، بیانیهای تند صادر کرد و این عملیات را «اقدامی تروریستی که جدیترین نقض قوانین بینالمللی است و جان غیرنظامیان بیگناه را به خطر میاندازد» خواند.
این ناوگان که حامل فعالان بینالمللی، امدادگران و روزنامهنگاران بود، با کمکهای بشردوستانه در مسیر غزه بود.
حماس نیز با تکرار موضع آنکارا، این توقیف را «جنایت دزدی دریایی و تروریسم دریایی علیه غیرنظامیان» خواند.
این گروه شبهنظامی از «همه مدافعان آزادی در جهان» خواست تا دستگیری فعالان و روزنامهنگاران حاضر در کشتی را محکوم کنند و این اقدام را «یک اقدام تجاوزکارانه خائنانه که به سابقه تاریک جنایات اسرائیل میافزاید» توصیف کرد.
به گفته وزارت امور خارجه اسرائیل، چندین کشتی مورد حمله قرار گرفته و مسافران آنها قبل از انتقال به بنادر اسرائیل برای اخراج، بازداشت شدهاند.
این وزارتخانه همچنین ویدئویی منتشر کرد که نشان میدهد یک سرباز اسرائیلی در حال بازگرداندن وسایل گرتا تونبرگ، فعال سوئدی در حوزه تغییرات آب و هوایی است که در میان بازداشتشدگان بود.
در این بیانیه آمده است:«گرتا و دوستانش در امنیت و سلامت هستند.»
پژواکی پرتنش از حمله ماوی مرمره در سال ۲۰۱۰
این حادثه بلافاصله با حمله ماوی مرمره در سال ۲۰۱۰، زمانی که کماندوهای اسرائیلی به یک ناوگان به رهبری ترکیه که سعی در شکستن محاصره غزه داشت، حمله کردند، مقایسه شد.
آن عملیات منجر به کشته شدن ۱۰ فعال ترک شد و شکاف دیپلماتیک بزرگی بین آنکارا و اورشلیم ایجاد کرد و روابط را برای تقریبا یک دهه متشنج کرد.
لحن تند ترکیه در روز چهارشنبه نشان میدهد که این ماجرا میتواند تلاشهای اخیر برای عادیسازی روابط بین دو کشور را دوباره پیچیده کند.
زمینه ژئوپلیتیکی گستردهتر
اسرائیل از سال ۲۰۰۷، پس از آنکه حماس کنترل این منطقه ساحلی را به دست گرفت، محاصره دریایی و زمینی غزه را تشدید کرده است. این محاصره - که توسط سازمان ملل و گروههای حقوق بشری به عنوان نوعی «مجازات جمعی» مورد انتقاد قرار گرفته است - جابجایی کالا و مردم را محدود میکند و اسرائیل استدلال میکند که برای جلوگیری از قاچاق سلاح توسط حماس ضروری است.
آخرین ناوگان، به نام «صمود» (به عربی به معنای «استقامت»)، توسط گروههای همبستگی بینالمللی سازماندهی شده بود که مدتهاست از طریق کاروانهای نمادین دریایی به دنبال به چالش کشیدن محاصره اسرائیل بودهاند.
در حالی که ناوگانهای قبلی بدون تلفات رهگیری شدهاند، نمادگرایی فعالان بینالمللی - به ویژه چهرههای سرشناسی مانند تونبرگ - در این ناوگان، پیامدهای سیاسی را تشدید میکند.
این رهگیری در بحبوحه تنشهای شدید در غزه رخ میدهد، جایی که کارزار نظامی مداوم اسرائیل علیه حماس، بحران انسانی را عمیقتر کرده است.
طبق گزارش آژانسهای سازمان ملل، بیش از ۸۰ درصد از ۲.۳ میلیون نفر از ساکنان غزه اکنون به کمکهای امدادی وابسته هستند و کمبود غذا، دارو و سوخت رو به وخامت است.
ترکیه، حامی صریح آرمان فلسطین، بارها خواستار پایان محاصره اسرائیل شده است، در حالی که حماس به دنبال استفاده از جنبشهای همبستگی بینالمللی برای اعمال فشار بر اورشلیم بوده است.
مهار ناوگان توسط اسرائیل، علیرغم اعتراضاتی که برانگیخته است، بعید است واقعیتهای میدانی را تغییر دهد. چنین حرکات نمادینی تاثیر کمی بر کارزار نظامی اسرائیل دارد که همچنان بر شکست کامل حماس متمرکز است و همچنین انتظار نمیرود که طرح صلح رئیس جمهور ترامپ برای غزه را که علیرغم انتقادات فزاینده همچنان به پیش میرود، از مسیر خود خارج کند.
ب.ن