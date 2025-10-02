4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) - هیئتی از دانشگاه دهوک برای تقویت روابط دانشگاهی و علمی و بررسی فرصت‌های همکاری، به‌ویژه در زمینه‌های پزشکی و مبارزه با بیماری‌های عفونی، از آلمان بازدید کرد.

هیئت عالی‌رتبه دانشگاه دهوک به دعوت رسمی دانشگاه کلن از آن دانشگاه بازدید کرد.

دکتر داوود اتروشی، رئیس دانشگاه دهوک، امروز پنجشنبه 2 اکتبر، به کوردستان24 گفت که هدف از این سفر تقویت روابط دانشگاهی و علمی و بررسی فرصت‌های همکاری، به‌ویژه در زمینه‌های پزشکی و مبارزه با بیماری‌های عفونی است.

اتروشی، اعلام کرد که آنها به عنوان یک گام استراتژیک جدید برای توسعه بیشتر روابط دانشگاهی بین‌المللی، تفاهم‌نامه‌ای را با دانشکده پزشکی دانشگاه کلن امضا کرده‌اند. وی افزود:«این تفاهم‌نامه گامی مهم در تقویت روابط علمی و دانشگاهی بین دو دانشگاه و تبادل تخصص پزشکی محسوب می‌شود.»

اتروشی با اشاره به اینکه دانشگاه دهوک روابط دیرینه‌ای با موسسات آموزشی آلمان داشته است، گفت:«ما طرح‌های بسیار موفقی با آنها داشته‌ایم. دولت آلمان اهمیت زیادی برای روابط علمی و دانشگاهی بین دانشگاه‌های آلمان و دانشگاه دهوک قائل است.»

او در ادامه توضیح داد:«ما سه گواهینامه مشترک با دانشگاه‌های آلمان داریم. علاوه بر این، دانشگاه دهوک یک طرح مشترک با آلمان برای معالجه مصرف‌کنندگان مواد مخدر دارد.»

روز چهارشنبه، ۱ اکتبر، به عنوان بخشی از این بازدید، رئیس دانشگاه دهوک با دکتر جویبراتو موخارژی، رئیس دانشگاه کلن و رئیس DAAD آلمان دیدار کرد.

ب.ن