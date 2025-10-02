2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) - طبق تصمیمی که در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد، دارایی‌های ۲۰ فرد و ۱۸ سازمان مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در ترکیه مسدود شده است.

این تصمیم که توسط رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امضا و دیروز چهارشنبه، ۱ اکتبر در روزنامه رسمی منتشر شد، بر اساس قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتخاذ شده است.

لازم به ذکر است که این تصمیم که طبق قانون شماره ۷۲۶۲ در مورد "جلوگیری از تامین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی" صادر شده است، از امروز لازم‌الاجرا خواهد شد و مفاد آن توسط وزارت خزانه‌داری و دارایی اجرا خواهد شد.

اعلام شده است افراد و سازمان‌هایی که دارایی‌هایشان مسدود شده است، حق دارند به کمیسیون کنترل و همکاری مراجعه کنند و در این رابطه شکایت خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه دهند.

طبق این تصمیم، دارایی‌های ۲۰ سازمان و شرکت که ستون فقرات برنامه هسته‌ای ایران را تشکیل می‌دهند، مسدود شده است. این تصمیم همچنین شامل مسدود کردن دارایی‌های ۱۸ فرد است که به عنوان افرادی که نقش مستقیمی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران دارند، شناسایی شده‌اند. دارایی افراد زیر مسدود شده است:

داوود آقا جانی، امیر مؤید علایی، بهمن عسگرپور، محمد فدایی آشیانی، عباس رضایی آشتیانی، هاله بختیار، مرتضی بهزاد، سید حسین حسینی، علی حاجی نیا لیل آبادی، حمیدرضا مهاجرانی، جعفر محمدی، احسان منجمی، هوشنگ نوبر، محمد قنادی، امیر رحیمی، جواد رحیقی، عباس رشیدی، جواد کریمی ثابت، سید جابر صفدری، قاسم سلیمانی.

موسساتی که دارایی آنها مسدود شده است:

سازمان انرژی اتمی ایران، بانک سپه و بانک سپه بین‌الملل، مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته‌ای اصفهان، مرکز فناوری هسته‌ای اصفهان، بانک صادرات، شرکت کشتیرانی ایران و هند، Irisl Benelux NV، شرکت جابر ابن حیان، مرکز تحقیقات هسته‌ای کرج، شرکت انرژی نوین، شرکت کاوشیار، شرکت صنایع مصباح، مرکز تحقیقات هسته‌ای کشاورزی و پزشکی، شرکت پارس تراش صنایع انرژی پیشگام، خط کشتیرانی جنوب ایران و شرکت تماس.

ب.ن