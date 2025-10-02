مراکش برای اعتراضات جدید آماده میشود
اربیل (کوردستان٢٤) - پس از آنکه دو تظاهرکننده شب قبل کشته شدند، اعتراضات در مراکش که خواستار اصلاحات در خدمات عمومی و پایان دادن به فساد بود، قرار است امروز پنجشنبه ۲ اکتبر برای ششمین روز برگزار شود.
این اعتراضات که چندین شهر در این کشور شمال آفریقا را به لرزه درآورده است، توسط گروه GenZ 212، یک گروه تازه تاسیس مبتنی بر پلتفرم وب Discord که سازماندهندگان آن هنوز ناشناخته هستند، فراخوانده شده است.
GenZ 212 بارها از تظاهرکنندگان خواسته است که به طور مسالمتآمیز رفتار کنند و امروز پنجشنبه در Discord اعلام کرد که "اعتراضات مسالمتآمیز بیشتری به عنوان بخشی از بیان متمدنانه و مسئولانه خواستههای ما سازماندهی خواهد شد."
این گروه اعلام کرد که قرار است اعتراضات بعدازظهر آغاز شود و افزود که مکانهای تجمع بعدا اعلام خواهد شد.
از زمان شروع تظاهرات، صدها نفر که اکثرا جوان بودند دستگیر شدهاند و دو نفر چهارشنبه شب هنگامی که ماموران به گروهی از تظاهرکنندگان که به گفته آنها قصد "یورش" به یک ایستگاه پلیس در نزدیکی آگادیر را داشتند، آتش گشودند، کشته شدند.
مقامات محلی گفتند که تظاهرکنندگان با استفاده از «سلاحهای تیغهدار» سعی در «ضبط مهمات، تجهیزات و سلاحهای خدماتی» از ایستگاه پلیس داشتند.
وزارت کشور مراکش روز چهارشنبه اعلام کرد که بیش از ۴۰۰ نفر در جریان این تظاهرات دستگیر و نزدیک به ۳۰۰ نفر - عمدتا از نیروهای امنیتی - زخمی شدهاند.
بسیاری از اعتراضات، اما نه همه آنها، مسالمتآمیز بودهاند.
بر اساس گزارشهای رسانهها و ویدیوهای منتشر شده در رسانههای اجتماعی، درگیریهای خشونتآمیز و اقدامات خرابکارانه در برخی شهرها، از جمله در سیدی بیبی، که در نزدیکی آگادیر نیز قرار دارد، رخ داده است، جایی که تظاهرکنندگان دفاتر ستاد کمون محلی را به آتش کشیدند.
GenZ 212 با تاکید بر اینکه «همه اشکال خشونت، خرابکاری یا شورش را رد میکند»، گفت:«ما به مردم و مقامات اطمینان میدهیم که تظاهرات ما کاملا مسالمتآمیز خواهد بود».
این گروه به معترضان یادآوری کرد که «به ماهیت مسالمتآمیز» جنبش احترام بگذارند.
روز چهارشنبه، برای اولین بار از زمان آغاز تجمعات در روز شنبه، تجمعاتی در شهرهایی از جمله کازابلانکا، طنجه و تطوان با مجوز رسمی برگزار شد.
تظاهرکنندگان خواستار «سقوط فساد» و همچنین «آزادی، کرامت و عدالت اجتماعی» شدند، در حالی که برخی از آنها از نخست وزیر عزیز اخنوش خواستند که استعفا دهد.
این اعتراضات همچنین خواستار اصلاحات در بخشهای آموزش و بهداشت عمومی شده است و در زمانی صورت میگیرد که نارضایتی عمومی از نابرابریهای اجتماعی مراکش که به طور نامتناسبی جوانان و زنان را تحت تاثیر قرار داده است، افزایش یافته است.
گزارشهای اخیر از مرگ هشت زن باردار در یک بیمارستان دولتی در آگادیر، به ویژه باعث خشم عمومی شده است.
ایافپی/ب.ن