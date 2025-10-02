واشنگتن پست: آمریکا برای جلوگیری از درگیری نظامی چهار شرط به ایران پیشنهاد کرده است
اربیل (کوردستان٢٤) – روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که دولت ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در تلاش است تا ایران را به پذیرش چهار شرط به عنوان مبنای مذاکرات جدید هستهای برای جلوگیری از درگیری نظامی وادار کند.
واشنگتن پست، امروز پنجشنبه ۲ اکتبر به نقل از یک مقام آمریکایی، گزارش داد که شروط دولت ترامپ برای ایران شامل «مذاکره مستقیم، توقف غنیسازی اورانیوم، محدود کردن برنامه موشکی و توقف تامین مالی حامیانش در خاورمیانه» است.
این مقام گفت:«این شروط که از جمله مهمترین موانع در دورهای قبلی مذاکرات بودهاند، احتمالا توسط تهران رد خواهند شد.»
وی افزود:«دولت ایالات متحده معتقد است که زمان افزایش فشار فرا رسیده است و تحریمها فرصتی برای رسیدن به یک راهحل دیپلماتیک فراهم میکنند.»
سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از طریق فعال کردن مکانیسم ماشه، دوباره تحریمها را علیه ایران اعمال کرد.
واشنگتن پست میگوید که این تحریمها باعث سردرگمی سیاسی در ایران و افزایش فشار بر اقتصاد این کشور شده است.
ولی نصر، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه جان هاپکینز، به واشنگتن پست گفت:«بازنگشتن به مذاکرات احتمال رویارویی را افزایش میدهد.»
یک مقام اروپایی نیز ابراز نگرانی کرد که اعمال مجدد تحریمها بهترین گزینه نیست و افزود که راه دیپلماتیک همچنان باز است. «ما به راهحل نظامی برای مسئله هستهای اعتقاد نداریم.»
ب.ن