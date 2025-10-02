وزیر کشور آلمان می‌گوید "مراکز بازگشت" برای پناهجویانی است که درخواستشان رد شده است

4 ساعت پیش

الکساندر دوربینت، وزیر کشور آلمان، روز پنجشنبه، ۲ اکتبر (۱۰ مهر)، در مصاحبه با روزنامه‌ی «مونشنر مرکور» از ابتکار جدیدی برای مدیریت مهاجرت و بازگرداندن پناهجویان خبر داد. او اعلام کرد که بحث‌هایی در اتحادیه‌ی اروپا برای ایجاد «مراکز بازگشت» در نزدیکی کشورهای مبدأ در جریان است.

به گفته‌ی او، این مراکز برای نگهداری پناهجویانی طراحی شده که درخواست پناهندگی آن‌ها در اروپا رد شده اما امکان بازگرداندن مستقیمشان به کشور مبدأ وجود ندارد. این موضوع قرار است در نشست وزرای کشور اتحادیه‌ی اروپا در مونیخ مورد بررسی قرار گیرد.

توافق با طالبان و سوریه برای اخراج پناهجویان

دولت ائتلافی آلمان سیاست‌های سختگیرانه‌تری را در قبال مهاجرت اتخاذ کرده است. در همین چارچوب، هیئتی از مقامات آلمانی برای مذاکره‌ی مستقیم با طالبان جهت اخراج پناهجویان افغان، در ماه اکتبر به کابل سفر خواهند کرد. دوربینت تأکید کرد که هدف، بازگرداندن منظم مجرمان به افغانستان است.

او همچنین افزود که دولت آلمان در تلاش است تا پایان سال جاری میلادی با دولت سوریه به ریاست احمد شرع نیز برای اخراج پناهجویان سوری که در آلمان مرتکب جرم شده‌اند، به توافق برسد.

تسهیل ورود به بازار کار و افکار عمومی

وزیر کشور آلمان در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد که ممنوعیت کار برای پناهجویان به طور گسترده لغو خواهد شد تا افراد بتوانند پس از سه ماه از ورود به آلمان، وارد بازار کار شوند.

این سیاست‌ها در شرایطی اتخاذ می‌شود که نتایج نظرسنجی مؤسسه‌ی «ایپسوس» نشان می‌دهد ۷۰ درصد از آلمانی‌ها معتقدند تعداد مهاجران در این کشور بیش از حد است.