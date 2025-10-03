آخرین قایق ناوگان پس از رهگیری توسط اسرائیل به سمت غزه حرکت کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – تنها قایق باقی مانده از ناوگان حامل کمک به غزه، امروز جمعه ۳ اکتبر پس از آنکه رهگیری کشتیهای دیگر توسط نیروی دریایی اسرائیل اعتراضات جهانی را به دنبال داشت، به سمت سرزمین جنگزده فلسطین حرکت کرد.
ناوگان جهانی سومود - متشکل از دهها کشتی - ماه گذشته حرکت خود را آغاز کرد و سیاستمداران و فعالان از جمله گرتا تونبرگ، فعال سوئدی، را به سمت غزه، جایی که سازمان ملل متحد میگوید قحطی در حال وقوع است، منتقل کرد.
نیروی دریایی اسرائیل از روز چهارشنبه شروع به رهگیری آنها کرد و یک مقام اسرائیلی روز بعد گفت که از رسیدن قایقهایی با بیش از ۴۰۰ سرنشین به منطقه ساحلی جلوگیری شده است.
این ناوگان امروز جمعه اعلام کرد که ۴۲ کشتی "به طور غیرقانونی رهگیری" شده و مسافران آنها "به طور غیرقانونی ربوده شدهاند."
طبق ردیاب ناوگان، تنها یک کشتی، مارینت، به ماموریت خود برای شکستن محاصره غزه توسط اسرائیل ادامه میدهد.
این ناوگان در اینستاگرام نوشت:«جهان دید که وقتی غیرنظامیان محاصره را به چالش میکشند چه اتفاقی میافتد. و هنوز هم مرینت به حرکت خود ادامه میدهد. او سرنوشت خواهرانش را در آب میداند. او میداند چه چیزی در انتظار است و او از بازگشت امتناع میکند.»
معترضان در سراسر جهان روز پنجشنبه با برگزاری تجمعاتی، رهگیریهای اسرائیل را محکوم کردند و خواستار تحریمهای بیشتر در پاسخ شدند.
حدود ۱۵۰۰۰ نفر در بارسلونا - جایی که ناوگان سفر خود را آغاز کرد - راهپیمایی کردند و شعارهایی از جمله «غزه، تو تنها نیستی»، «تحریم اسرائیل» و «آزادی برای فلسطین» سر دادند.
صدها نفر نیز در مقابل پارلمان ایرلند در دوبلین تجمع کردند، جایی که میریام مکنالی، که دخترش با ناوگان در حال حرکت بود، گفت که «به شدت نگران» است.
به گزارش خبرنگاران خبرگزاری فرانسه، اعتراضاتی نیز در پاریس، برلین، لاهه، تونس، برازیلیا و بوئنوس آیرس برگزار شد.
ایافپی/ب.ن