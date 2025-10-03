حمله روسیه ۱۳۰۰۰ خوک را در اوکراین کشت

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) خدمات اورژانس دولتی اوکراین امروز جمعه ۳ اکتبر اعلام کرد که حمله پهپادی روسیه باعث آتش‌سوزی در مزرعه‌ای در شمال شرقی اوکراین در طول شب شد و حدود ۱۳۰۰۰ خوک را کشت.

حیوانات در طول جنگ سه سال و نیمه همراه با انسان‌ها رنج برده‌اند. حملات قبلی روسیه به اصطبل‌ها و باغ‌وحش‌ها آسیب رسانده است.

خدمات اورژانس دولتی اوکراین اعلام کرد: «حدود ۱۳۰۰۰ خوک در نتیجه حمله پهپاد روسی به یک شرکت کشاورزی در منطقه نووودولازکا در منطقه خارکف جان باختند.» وی افزود که یکی از کارگران مزرعه زخمی شده است.

عکس‌های منتشر شده توسط این سرویس، لاشه‌های خوک را نشان می‌دهد که در انبارهای تنگ انباشته شده‌اند و بخشی از آنها سوخته و سقف برخی از آنها شکسته است.

سرویس اورژانس افزود که خوک‌ها در هشت اصطبل به مساحت کمی بیش از ۱۳۰۰۰ متر مربع نگهداری می‌شدند که همگی در آتش سوختند.

در ماه سپتامبر، هفت اسب در منطقه کی‌یف در جریان یک حمله گسترده روسیه که به یک باشگاه سوارکاری آسیب رساند، کشته شدند.

باغ‌وحش‌ها در سراسر اوکراین در طول جنگ آسیب دیده‌اند، و یک حمله در ماه ژوئن منجر به کشته شدن یک قوچ در باغ‌وحش اودسا شد.

ای‌اف‌پی‌/ب.ن