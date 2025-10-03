جو ویلسن: توسعه اقلیم کوردستان برای ما ارزشمند است

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – عضو کنگره آمریکا می‌گوید که توسعه و آزادی اقلیم کوردستان برای کشورش با اهمیت و ارزشمند است.

جو ویلسن، عضو کنگره آمریکا در گفت‌وگو با کوردستان۲۴، گفت:«مردم اقلیم کوردستان برای آمریکا مردمی الهام‌بخش هستند. به رغم اینکه در منطقه مسائل و چالش‌هایی وجود دارند، اما توسعه و آزادی اقلیم کوردستان برای ما با اهمیت و ارزشمند است.»

این عضو کنگره آمریکا، گفت:«لازم است که اقلیم کوردستان ثبات و حاکمیت خود را حفظ کند، ثبات اقلیم کوردستان حتی برای ثبات عراق بسیار مهم است.»

او تاکید کرد:«به توانایی‌های اقلیم کوردستان و همبستگی در آن احترام می‌گذاریم.»

این عضو کنگره آمریکا قبلا حمله به شرکت‌های آمریکایی و میادین نفت در اقلیم کوردستان را غیر قابل قبول دانسته و تاکید کرده است که باید دولت عراق در خصوص آن اقدام جدی انجام دهد و حملات را متوقف کند، زیرا در غیر اینصورت باید منتظر عواقب شدید آن باشد.

ب.ن