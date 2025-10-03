هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب سلیمانیه آغاز به کار کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – نمایشگاه بینالمللی کتاب سلیمانیه افتتاح شد و ۲۲۰ انتشاراتی داخلی و بینالمللی در آن مشارکت دارند.
گزارشگر کوردستان۲۴ از سلیمانیه گزارش داد که امروز جمعه ۳ اکتبر هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب در آن شهر افتتاح شد و به مدت ۱۰ روز برپا خواهد بود.
نمایشگاه هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا شش عصر باز است.
بر پایه گزارش در این نمایشگاه ۱۵۰ انتشاراتی بینالمللی و ۷۰ انتشاراتی داخلی مشارکت دارند و در حاشیه آن فعالیتهای مختلف و سیمینارهایی برگزار میشود.
همچنین برای بیشتر کتابها تخفیف در نظر گرفته شده است.
برگزاری هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب سلیمانیه همزمان است با آغاز تبلیغات انتخاباتی برای دور ششم مجلس نمایندگان عراق.
