3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – یک عضو هیئت امرالی می‌گوید که به زودی با رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان دیدار خواهند کرد.

فراکسیون حزب عدالت و توسعه با حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها دیدار کرد و پس از این دیدار پروین بولدان، عضو هیئت امرالی در یک کنفرانس خبری گفت: به زودی به امرالی می‌رویم و با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان – پ.ک.ک دیدار می‌کنیم.

او دیدارهای رئیس‌جمهور ترکیه در خصوص روند صلح را مهم توصیف کرد و گفت که دیدارها در راستای پیشبرد روند صلح ادامه خواهند داشت.

ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز سه‌شنبه ۵ اوت، اولین نشست کمیسیون پارلمانی ترکیه در چارچوب پیشبرد روند جدید صلح در آن کشور آغاز شد.

پیش از آن تعدادی از نیروهای پ.ک.ک به عنوان نشان دادن حسن نیت و کمک به پیشبرد روند صلح، در پاسخ به فراخوان اوجالان سلاح‌های خود را به آتش کشیدند.

ب.ن