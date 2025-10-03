1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – بریتانیا امروز جمعه ۳ اکتبر در پی حمله‌ای در بیرون کنیسه منچستر در یک تعطیلات یهودی که منجر به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن شدید سه نفر شد، در حالت آماده‌باش سطح بالا قرار گرفت تا امنیت جامعه یهودیان را تضمین کند.

پلیس، مهاجم را در حمله روز پنجشنبه با خودرو و چاقوکشی در این شهر شمال غربی انگلیس به ضرب گلوله کشت و بعدا او را به عنوان یک شهروند بریتانیایی با اصالت سوری شناسایی کرد و ظرف چند ساعت سه نفر دیگر را دستگیر کرد.

مقامات بریتانیا به سرعت آن را یک «حادثه تروریستی» اعلام کردند که همزمان با برگزاری یوم کیپور، مقدس‌ترین تعطیلات در تقویم یهودیان توسط جوامع یهودی در سراسر جهان، انجام شده بود.

سطح امنیت بلافاصله در کنیسه‌های سراسر کشور افزایش یافت و وزیر کشور، شابانا محمود، امروز جمعه تایید کرد که «ما کاملا در حالت آماده‌باش سطح بالا هستیم.»

وی به اسکای نیوز گفت:«به همین دلیل است که نیروهای پلیس نه تنها در منچستر، بلکه در سراسر کشور افزایش یافته است. اولویت ما این است که مطمئن شویم شهروندان ما در خانه در امان هستند و می‌توانند به کار خود ادامه دهند و زندگی خود را در جامعه یهودیان و فراتر از آن شکوفا کنند.»

پلیس منچستر بزرگ روز پنجشنبه سه نفر - دو مرد حدودا سی ساله و یک زن حدودا شصت ساله - را به ظن «ارتکاب، آماده‌سازی و تحریک به اقدامات تروریستی» دستگیر کرد.

پلیس اعلام کرد که سه نفر همچنان در بیمارستان در وضعیت وخیمی به سر می‌برند.

این نیرو امروز جمعه نام دو یهودی کشته شده در حمله به کنیسه هیتون پارک را آدریان دالبی، ۵۳ ساله، و ملوین کراویتز، ۶۶ ساله اعلام کرد.

هر دو در محله کرامپسال زندگی می‌کردند، جایی که کنیسه در میان خیابان‌های مسکونی در قلب یکی از بزرگترین جوامع یهودی بریتانیا قرار داشت.

پس از تماس‌هایی مبنی بر اینکه یک ماشین به مردم در خارج از کنیسه حمله کرده و یک نگهبان امنیتی با چاقو مورد حمله قرار گرفته است، نیروهای اورژانس صبح پنجشنبه به منطقه هجوم آوردند.

پلیس مسلح مهاجم را که بعدا جهاد الشامی نامیده شد، ظرف هفت دقیقه پس از اولین تماس اضطراری به ضرب گلوله کشت.

او جلیقه‌ای پوشیده بود که به نظر می‌رسید حاوی یک وسیله انفجاری است، اما پلیس بعدا فاش کرد که این جلیقه کاربردی نبوده است.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر، که اجلاس اروپایی در دانمارک را زودتر ترک کرد تا ریاست جلسه واکنش اضطراری در لندن را بر عهده بگیرد، قول داد که "هر کاری از دستش بربیاید" برای محافظت از جامعه یهودیان انجام دهد.

قرار بود او روز جمعه به منچستر سفر کند.

با این حال، گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، مقامات بریتانیا را به عدم مهار "تحریکات یهودستیزانه و ضد اسرائیلی گسترده" متهم کرد.

این یکی از بدترین حملات یهودستیزانه در اروپا از زمان حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل به رهبری گروه اسلام‌گرای فلسطینی حماس بود که باعث جنگ غزه شد.

این امر به طور فزاینده‌ای احساسات را در بریتانیا شعله‌ور کرده است، به طوری که تجمعات مکرر طرفداران فلسطین در شهرها توسط برخی به دلیل دامن زدن به یهودستیزی و ترس در جوامع یهودی مورد انتقاد قرار گرفته است.

اعتراض "جنبش جهانی برای غزه" عصر پنجشنبه در لندن برگزار شد که منجر به ۴۰ دستگیری از جمله شش نفر به دلیل حمله به افسران پلیس شد.

پلیس متروپولیتن لندن از سازمان‌دهندگان درخواست کرده بود که تظاهرات برنامه‌ریزی‌شده‌ی دیگری را که قرار بود روز شنبه در حمایت از گروه ممنوعه «اقدام فلسطین» برگزار شود، به تعویق بیندازند، اما تاکنون این درخواست رد شده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن