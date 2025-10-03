2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – در اقدامی که ماهیت پیچیده و اغلب متناقض چشم‌انداز سیاسی عراق را آشکار می‌کند، چندین گروه مسلح که اخیرا توسط ایالات متحده به عنوان "سازمان‌های تروریستی خارجی" در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند، آماده‌اند تا در انتخابات آینده مجلس نمایندگان شرکت کنند و خود را به عنوان جنبش‌های سیاسی با نام‌های جدید معرفی کرده‌اند.

تنها چند هفته پس از آنکه وزارت امور خارجه ایالات متحده رسما آنها را به دلیل روابط عمیقشان با ایران و نقششان در حملات خشونت‌آمیز در سراسر منطقه، در فهرست تروریستی قرار داد، خبرگزاری آناتولی گزارش داده است که حداقل سه مورد از این شبه‌نظامیان قدرتمند، که همگی وابسته به نیروهای حشدالشعبی هستند، اکنون برای کسب کرسی‌های مجلس نمایندگان عراق مبارزه می‌کنند.

این تغییر نام به این گروه‌های تروریستی تحت تحریم ایالات متحده اجازه می‌دهد تا از طریق صندوق‌های رای به دنبال قدرت سیاسی مشروع باشند و سوالات عمیقی را در مورد سلامت روند انتخابات و نفوذ پایدار بازیگران مسلح در دولت عراق مطرح می‌کند.

این نامگذاری رسمی توسط ایالات متحده در ۱۷ سپتامبر امسال انجام شد، زمانی که وزارت امور خارجه، گروه‌های النجباء، کتائب سید الشهدا، انصارالله الاوفیاء و کتائب امام علی را به فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی (FTO) خود اضافه کرد.

دولت ایالات متحده در اعلامیه خود به صراحت اعلام کرد که "ایران از این گروه‌های مسلح برای کمک به برنامه‌ها و حملات خود در منطقه حمایت می‌کند." این نامگذاری یک ابزار دیپلماتیک و مالی قدرتمند است که برای قطع دسترسی این گروه‌ها به سیستم‌های مالی بین‌المللی، مسدود کردن هرگونه دارایی تحت صلاحیت ایالات متحده و جرم‌انگاری ارائه حمایت مادی به آنها طراحی شده است.

با وجود این فشار قابل توجه بین‌المللی، سه مورد از این چهار سازمان پیش از انتخابات سراسری که قرار است در ۱۱ نوامبر برگزار شود، به طور یکپارچه وارد عرصه سیاسی شده‌اند.

به گزارش آناتولی، کتائب سید الشهدا اکنون تحت عنوان سیاسی "منتصرون" در انتخابات شرکت می‌کند. کتائب امام علی به «جنبش اسلامی عراق» تغییر نام داده است. به همین ترتیب، حرکت انصارالله الاوفیاء با نام «جنبش صدق و عطا» در حال مبارزه انتخاباتی است. گروه چهارم، حرکت النجباء، هنوز رسما یک شاخه سیاسی مجزا برای شرکت در انتخابات ثبت نکرده است. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که این گروه «با تعدادی از نامزدها» تفاهم روشنی دارد که نشان می‌دهد نفوذ آن همچنان در رقابت‌های انتخاباتی احساس خواهد شد.

این نهادهای تغییر نام یافته اکنون بخشی از یک میدان عظیم متشکل از ۷۹۲۶ نامزد هستند که برای کرسی‌های مجلس بعدی رقابت می‌کنند.

این شبه‌نظامیان اغلب زیر چتر «محور مقاومت» هستند؛ شبکه‌ای از نیروهای نیابتی که عراق، سوریه، لبنان و یمن را در بر می‌گیرد و واشنگتن آن را منبع اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه می‌داند.

کارشناسان معتقدند شرکت این گروه‌های شبه‌نظامی تغییر نام‌یافته در انتخابات ۱۱ نوامبر، چالشی حیاتی را برای دموکراسی عراق برجسته می‌کند. در حالی که ایالات متحده قصد دارد این گروه‌ها را از طریق تحریم‌ها و قرار دادن در فهرست گروه‌های تروریستی منزوی کند، ادغام عمیق آنها در ساختارهای امنیتی و سیاسی عراق، به‌ویژه از طریق نیروهای حشدالعبی، سطحی از مشروعیت داخلی و آزادی عملیاتی را برای آنها فراهم می‌کند که فشار بین‌المللی به تنهایی نمی‌تواند به راحتی آن را از بین ببرد.

در حالی که رای‌دهندگان عراقی برای رفتن به پای صندوق‌های رای آماده می‌شوند، وجود نام این گروه‌ها در برگه‌های رای، یادآور واضحی از خطوط مبهم بین قدرت نظامی و سیاسی است که همچنان مبارزه ملت برای ثبات و حاکمیت واقعی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

ب.ن