یک مقام: حماس به میانجیها اطلاع داده است که رایزنیها ادامه دارد
اربیل (کوردستان٢٤) – یک مقام حماس، امروز جمعه ۳ اکتبر به خبرگزاری فرانسه گفت که این گروه برای مطالعه طرح صلح غزه که توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و با حمایت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل ارائه شده، به زمان بیشتری نیاز دارد.
این مقام که نخواست نامش فاش شود، گفت:«حماس همچنان به رایزنیها در مورد طرح ترامپ ادامه میدهد و به میانجیها اطلاع داده است که رایزنیها ادامه دارد و به زمان نیاز دارد.»
ترامپ روز سهشنبه به حماس ضربالاجل «سه یا چهار روزه» داد تا طرح او برای پایان دادن به جنگ در سرزمینهای فلسطینی را بپذیرد.
این طرح 20 مادهای بیان میکند که در صورت توافق هر دو طرف، "جنگ بلافاصله پایان خواهد یافت" و عقبنشینی اسرائیل همزمان با آزادی آخرین گروگانهای اسیر حماس خواهد بود. در طول آن دوره اولیه، آتشبس برقرار خواهد شد.
نکات کلیدی شامل استقرار "نیروی موقت ثبات بینالمللی" و ایجاد یک قدرت انتقالی به ریاست ترامپ است.
این توافق مستلزم خلع سلاح کامل شبهنظامیان حماس و کنار گذاشته شدن آنها از نقشهای آینده در دولت است. با این حال، کسانی که با «همزیستی مسالمتآمیز» موافقت کنند، عفو عمومی دریافت خواهند کرد.
پس از عقبنشینی اسرائیل، مرزها برای کمک و سرمایهگذاری باز خواهد شد.
در یک تغییر اساسی نسبت به اهداف آشکار قبلی ترامپ، فلسطینیها مجبور به ترک آنجا نخواهند شد و در عوض، طبق این سند، «ما مردم را به ماندن تشویق خواهیم کرد و به آنها فرصت خواهیم داد تا غزهای بهتر بسازند.»
خبرگزاری فرانسه/ب.ن