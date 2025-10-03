عراق تبلیغات انتخاباتی برای دور ششم مجلس نمایندگان را آغاز کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – کمیسیون عالی انتخابات عراق، روز پنجشنبه ۲ اکتبر اعلام کرد که تبلیغات انتخاباتی دور ششم مجلس نمایندگان عراق رسما از بامداد جمعه، ۳ اکتبر آغاز خواهد شد.
به گفته جمانه غُلای، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات، مهلت برای تبلیغات تا صبح شنبه، درست قبل از رایگیری ۱۱ نوامبر، ادامه خواهد داشت. این آغاز فعالیت سیاسی برای ششمین دوره مجلس نمایندگان کشور است، فرآیندی که ترکیب دولت فدرال بعدی عراق را تعیین خواهد کرد.
در مجموع ۲۱,۴۰۴,۲۹۱ شهروند واجد شرایط رای دادن در این انتخابات هستند. از این تعداد، ۲۰,۰۶۳,۷۷۳ نفر در رایگیری عمومی شرکت خواهند کرد، در حالی که ۱,۳۱۳,۹۸۰ شهروند برای فرآیند رایگیری ویژه ثبت نام کردهاند که شامل اعضای نیروهای مسلح، سرویسهای امنیتی و آوارگان داخلی میشود.
در این انتخابات، ۷۷۶۸ نامزد - ۵۵۲۰ مرد و ۲۲۴۸ زن - در سراسر کشور با هم رقابت خواهند کرد. آنها نماینده ۳۸ حزب سیاسی، ۳۱ ائتلاف و ۷۵ فهرست مستقل هستند که منعکس کننده چشمانداز سیاسی متنوع و رقابتی عراق است.
روز پنجشنبه، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، پیش از آغاز مبارزات انتخاباتی پارلمانی عراق، بیانیهای صادر کرد و از احزاب سیاسی خواست تا فعالیتهای انتخاباتی خود را متمدنانه و به طور سازنده انجام دهند.
انتخابات مجلس که اولین بار در سال ۲۰۰۵ پس از سقوط رژیم صدام حسین برگزار شد، سنگ بنای نظام دموکراتیک عراق است. این انتخابات هر چهار سال یکبار برای انتخاب ۳۲۹ عضو شورای نمایندگان برگزار میشود که از اختیارات قابل توجهی در شکلدهی به دولت و تصویب قوانین برخوردار است.
رایگیری پیش رو تحت یک سیستم انتخاباتی جدید که پس از انتخابات ۲۰۱۸ و اعتراضات سراسری از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ معرفی شد، برگزار خواهد شد و از نمایندگی تناسبی به سیستم رای واحد غیرقابل انتقال در ۸۳ حوزه انتخابیه چند عضوی تغییر میکند.
انتخابات ۱۱ نوامبر در بحبوحه تنشهای شدید منطقهای و چالشهای داخلی مداوم، از جمله اصلاحات اقتصادی، ارائه خدمات و روابط بین بغداد و اربیل، برگزار خواهد شد. ناظران سیاسی خاطرنشان میکنند که نتیجه انتخابات نقش کلیدی در ثبات عراق و مسیر پیش روی آن در مقابله با فشارهای داخلی و خارجی خواهد داشت.
