مسرور بارزانی از جوانان کورد ساکن اروپا خواست از هویت ملی خود محافظت کنند
اربیل (کوردستان٢٤) – مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان از جوانان جامعه کوردستانی ساکن اروپا خواست که از فرهنگ و زبان و هویت ملی خود محافظت کنند.
امروز یکشنبه ۵ اکتبر، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، از یک هیئت جامعه کوردستان ساکن اروپا استقبال کرد که از صد جوان کورد و تعدادی جوان خارجی تشکیل شده بود.
نخستوزیر در این دیدار ضمن خیرمقدم گویی به مهمانان، به اهمیت نقش جامعه کوردستانی در خارج از میهن در معرفی مسئله کورد و حمایت از حقوق مشروع مردم کوردستان اشاره کرد.
بر پایه بیانیه دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی از جوانان کورد خواست که از فرهنگ و زبان و هویت ملی خود محافظت کنند و به پل ارتباطی با کوردستان تبدیل شوند.
همچنین خواستار آن شد که در جامعه بینالملل نمونه موفقیت باشند و از فرصتهایی که برای رشد و پیشرفت تواناییهایشان فراهم میشود، استفاده کنند.
نخستوزیر اصلاحات انجام شده در دولت اقلیم کوردستان در همه بخشها را مورد توجه قرار داد که در راستای ایجاد یک زیرساخت اقتصادی قوی انجام شدهاند.
ب.ن