پرزیدنت بارزانی به جوانان جامعه کوردستانی: به رشد خود اهمیت بدهید

اربیل (کوردستان٢٤) – پرزیدنت بارزانی، ‌در جریان استقبال از شماری از جوانان جامعه کوردستانی از آنها خواست که به ادامه تحصیل و رشد خود، اهمیت بدهند.

روز یکشنبه ۵ اکتبر، پرزیدنت مسعود بارزانی در پیرمام از ۱۱۰ جوان جامعه کوردستانی در اروپا که از بخش‌های مختلف کوردستان بودند و ۱۲ جوان کشورهایی اروپایی هم در بین آنها بودند، استقبال کرد.

بر پایه بیانیه بارگاه بارزانی، در ابتدای این دیدار اسماعیل کامل، رئیس کنفدراسیون جامعه کوردستانی از پرزیدنت بارزانی قدردانی کرد که از تلاش‌ها برای گردهم آوردن کوردستانیان خارج از میهن زیر یک چتر میهنی برای حفاظ از هویت ملی حمایت می‌کنند.

سپس یاد امین، رئیس فدراسیون جوانان جامعه کوردستانی، ضمن قدردانی از حمایت‌های پرزیدنت بارزانی، مختصری از تاسیس فدراسیون جوانان جامعه کوردستانی و انجام این سفر برای دیدار با ایشان را ارایه کرد. همچنین اهداف دور و نزدیک این طرح را مورد توجه قرار داد.

در این دیدار پرزیدنت بارزانی، اهمیت گرد‌آمدن کوردستانیان خارج از میهن زیر یک چتر میهنی در راستای حفظ فرهنگ و زبان و هویت ملی و حمایت از مسئله مشروع کورد را مورد توجه قرار داد. همچنین تاکید کرد که جوانان ساکن خارج از کشور باید در نهادهای اروپایی جایگاه خود را داشته باشند و به ادامه تحصیل و رشد خود اهمیت بدهند و به پلی ارتباطی بین جامعه کوردستانی و میهن تبدیل شوند و در خارج نیز در زمینه‌های دیپلماسی و سیاسی و فرهنگی، لابی قدرتمندی برای کوردستان بسازند.

پرزیدنت بارزانی در بخش دیگری از این دیدار اوضاع بخش‌های دیگر کوردستان را مورد توجه قرار داد و بر حمایت اقلیم کوردستان از حل صلح‌آمیز مسئله مشروع کورد در بخش‌های دیگر کوردستان تاکید کرد.

