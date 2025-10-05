اخبار

مسرور بارزانی: جامعه کوردستانی ساکن اروپا می‌تواند نقش مهمی در معرفی بیشتر مسئله کورد ایفا کند

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان
کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، با انتشار پیامی خطاب به جامعه کوردستانی ساکن اروپا، گفت که آنها می‌توانند در معرفی بیشتر مردم کورد و حقوق مشروع مردم کوردستان نقش مهمی ایفا کنند.

یکشنبه ۵ اکتبر، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در شبکه اجتماعی ایکس پیامی منتشر کرد و نوشت: جامعه کوردستانی ساکن اروپا می‌تواند نقش مهمی در معرفی بیشتر مسئله کورد و حقوق مشروع مردم کوردستان ایفا کند.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، ابراز امیدواری کرد که جامعه کوردستانی ساکن اروپا از فرهنگ و هویت ملی خود محافظت کند و به پلی ارتباطی با کوردستان، تبدیل شود.

 

ب.ن

 

 
