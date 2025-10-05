علی حسین: دولتهای عراق مدام توافقات و قوانین را نقض کردهاند
اربیل (کوردستان٢٤) – مسئول دفتر تشکیلات پارت دموکرات کوردستان در سلیمانیه و حلبچه و راپرین، میگوید که پرزیدنت بارزانی و پارت دموکرات کوردستان در خط مقدم دفاع از حقوق بودهاند.
امروز یکشنبه ۵ اکتبر، علی حسین، مسئول دفتر تشکیلات پارت دموکرات کوردستان در سلیمانیه و حلبچه و راپرین، در جریان آغاز تبلیغات انتخاباتی برای مجلس نمایندگان عراق در سلیمانیه، اعلام کرد: پس از سال ۲۰۰۳ دولت اقلیم با دولتهای عراق اختلاف داشته است، زیرا توافقات و قوانین را نقض کردهاند.
او گفت: همه ما از حقوق مردم کورد دفاع کردهایم، اما پارت دموکرات و پرزیدنت بارزانی در خط مقدم دفاع از حقوق بودهاند.
علی حسین، گفت: پارت دموکرات کوردستان پیشاهنگ مقاومت است و مدام تلاش کرده است که حقوق مشروع مردم کورد را تضمین کند.
در خصوص تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم هم گفت: به همراه اتحادیه میهنی کوردستان ۹۰ درصد کارهای تشکیل کابینه جدید را به انجام رساندهایم. توزیع وزارتخانهها مشکلی ایجاد نمیکند و گفتوگوها ادامه دارند. امیدواریم در مورد ریاست قوا هم به توافق برسیم.
این مسئول پارت دموکرات تاکید کرد که حزب وی تا پایان انتخابات مجلس عراق به عنوان حزب اول باقی خواهد ماند و در سلیمانیه هم از وضعیت مطلوبی برخودار است.
ب.ن