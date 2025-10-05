1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – ماکسیم روبن، سرکنسول روسیه در اقلیم کوردستان، می‌گوید که اقلیم کوردستان را «جزیره ثبات» منطقه نام نهاده است. او تاکید کرد که دولت اقلیم کوردستان تسهیلات بسیاری برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی فراهم کرده است.

یکشنبه ۵ اکتبر، ماکسیم روبن، سرکنسول روسیه در اقلیم کوردستان، در مصاحبه با کوردستان۲۴ روابط کشورش با اقلیم کوردستان را تاریخی توصیف کرد و گفت که در دیدار با مقامات کورد بر این تاکید کرده است.

وی افزود: اقلیم کوردستان جایگاه ویژه‌ای در عراق دارد. اقلیم کوردستان نقش مهمی در خاورمیانه ایفا می‌کند. من اقلیم کوردستان را با توجه به اوضاع منطقه «جزیره ثبات» نام نهاده‌ام.

این دیپلمات روسی، گفت: به عنوان نماینده روسیه در اقلیم کوردستان تاکید می‌کند که رهبران کورد نقش مهمی در خاورمیانه ایفا می‌کنند. اتفاقاتی که در خاورمیانه رخ می‌دهند بر اوضاع عراق و اقلیم کوردستان تاثیر دارند، به خصوص در بخش امنیت، اما رهبری اقلیم کوردستان و رهبری عراق تلاش می‌کند این ثبات را حفظ کند.

او در ادامه توضیح داد: امنیت و ثبات اقلیم کوردستان در سطح بالایی حفظ شده است. دولت اقلیم کوردستان در حفظ امنیت اقلیم موفق عمل کرده است، اگرچه اتفاقاتی در کشورهای همسایه رخ دادند.

ماکسیم روبین، گفت: روابط ما با اقلیم کوردستان بسیار خوب است. برای چهارمین سال است که در اربیل فعالیت می‌کنم. روابط من از حوزه کاری فراتر رفته است. اکنون نه فقط در حوزه سیاست بلکه رفقای بسیاری در اقلیم کوردستان پیدا کرده‌ام. اکنون راوبط بین اقلیم کوردستان و روسیه به سطح بالایی ارتقا پیدا کرده است. تعداد دیدارهایمان افزایش پیدا کرده است. تلاش می‌کنیم که نظراتمان را در مورد مسائل مختلف تبادل کنیم و در برخی مسائل هم توافق نظر داریم.

سرکنسول روسیه یادآور شد: به طور سالانه دولت روسیه ۷۵ فرصت تحصیلی در چارچوب بورسیه به طور رایگان فراهم می‌کند و دانشجویان می‌توانند با مراجعه به سایت بورسیه تحصیلی روسیه در آن ثبت‌نام کنند.

او خاطرنشان کرد: بخش انرژی پایه اقتصاد عراق و اقلیم کوردستان است و شرکت‌های بزرگ روسیه، گازپروم و روس‌نفت در آن فعالیت دارند و حجم سرمایه‌گذاری آنها به ۵ میلیارد دلار رسیده است. این شرکت‌ها می‌‌خواهند که به فعالیت خود در اقلیم کوردستان ادامه بدهند و اگر برای آنها فرصت فراهم شود سرمایه‌گذاری خود را توسعه دهند.

سرکنسول روسیه در اقلیم کوردستان، گفت: دولت اقلیم کوردستان تمام تلاش خود را به کار می‌بندد تا سرمایه‌گذاری خارجی به اقلیم جذب شود و تسهیلات بسیاری برای شرکت‌های خارجی فراهم کرده است. در حوزه گمرگ و مالیات و ثبت شرکت‌ها هم تمامی تسهیلات فراهم شده است. من معتقدم که اقدام‌‌های دولت اقلیم کوردستان در آینده نزدیک نتیجه می‌دهند.

ب.ن