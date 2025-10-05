1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – استاندار سنندج می‌گوید که ساکنان آن استان می‌توانند بدون پرداخت مالیات در سال جاری به ارزش ۵۴۰ میلیون دلار، کالا از اقلیم کوردستان وارد کنند.

آرش لهونی،‌ استاندار سنندج، امروز یکشنبه ۵ اکتبر به کوردستان۲۴ گفت: ساکنان مناطق مرزی استان سنندج در سال جاری می‌توانند به ارزش ۵۴۰ میلیون دلار، کالا از اقلیم کوردستان وارد کنند بدون اینکه مالیات و گمرک پرداخت کنند.

وی افزود: دولت ایران می‌خواهد به روابط بازرگانی خود با اقلیم کوردستان توسعه بدهد و در این راستا تسهیلات بسیاری برای بازرگانان دو طرف فراهم کرده است.

در ماه مه سال جاری یک هیئت دولت اقلیم کوردستان در چارچوب سومین دیدار استان‌های هم‌مرز به سنندج رفت و با استاندارهای (آذربایجان غربی، سنندج و کرمانشاه) دیدار کرد و تقویت روابط بارزگانی، فرهنگی و روابط دوجانبه را بررسی کردند.

ب.ن