جبهه‌ی کوردستانی سوریه با صدور بیانیه‌ای، نادیده‌گرفتن نوروز در فهرست تعطیلات رسمی سوریه را تداوم سیاست‌های رژیم پیشین بعث دانست

3 ساعت پیش

جبهه‌ی کوردستانی سوریه، روز دوشنبه، ۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۴ مهر ۱۴۰۴)، در بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را نسبت به تصمیم شماره‌ی ۱۸۸ سال ۲۰۲۵ ریاست‌جمهوری سوریه ابراز داشت. این تصمیم، جشن نوروز را به عنوان یک جشن ملی کورد، از فهرست تعطیلات رسمی کشور حذف کرده است.

جبهه‌ی کوردستانی سوریه تأکید کرد که این تصمیم "سندی آشکار بر ادامه‌ی همان رویکرد شوونیستی رژیم بعث است که تلاش می‌کرد هویت ملت کورد را محو کرده و تاریخ، حقوق ملی و فرهنگی آن‌ها را انکار کند."

این جبهه همچنین اشاره کرد که عدم به رسمیت شناختن جشن نوروز و ادامه‌ی نام‌گذاری ۲۱ مارس به عنوان "روز مادر"، تداوم همان سیاست رژیم پیشین است که تلاش می‌کرد با این نام‌گذاری، نماد نوروز را پاک کرده و معنای آن را با نمادی ساختگی جایگزین کند.

بر اساس این بیانیه، روز مادر در سوریه ۱۳ مه بوده است، در حالی که ۲۱ مارس، روز نوروز است که باید به عنوان یک جشن ملی در سراسر سوریه به رسمیت شناخته شود.

در همین چارچوب، بیانیه بر لزوم به رسمیت شناختن جشن سال نوی ایزدی (چهارشنبه‌ی سرخ) به عنوان یک تعطیل رسمی برای خواهران و برادران ایزدی تأکید کرد. همچنین خواستار اعطای حق تعطیلی در این روز شد، به عنوان احترام به قداست و جایگاه دینی و روحانی این مناسبت و بر اساس برابری میان تمام اقلیت‌های سوریه و احترام به ویژگی‌های فرهنگی و دینی آن‌ها.

جبهه‌ی کوردستانی سوریه بر این باور است که ادامه‌ی انکار حقوق ملی، فرهنگی و دینی کوردها، ثابت می‌کند که دولت موقت جدید از چارچوب سیاست‌های پیشین بعث خارج نشده، بلکه همان رویکرد انکار وجود کورد و نادیده‌گرفتن رنج‌های تاریخی آن‌ها را دنبال می‌کند.

این بیانیه به سرشماری غیرعادی سال ۱۹۶۲ اشاره می‌کند که بر اساس آن صدها هزار کورد از تابعیت سوری محروم شدند، همچنین به سیاست‌های عربی‌سازی و تغییرات جمعیتی که مناطق کوردستانی سوریه را هدف قرار داد و تا به امروز آثار آن باقی است.

در پایان، جبهه‌ی کوردستانی سوریه هشدار داد که نادیده‌گرفتن نمادهای ملی و دینی ملت کورد، به ویژه جشن نوروز و سال نوی ایزدی، به پروژه‌ی سوریه‌ی نوین که همگان آرزوی آن را دارند، خدمت نمی‌کند. به رسمیت شناختن این مناسبت‌ها به عنوان یک آزمون واقعی برای اثبات حسن نیت گفتارها درباره‌ی سوریه‌ای نوین تلقی می‌شود که بر اساس برابری، احترام متقابل و عدالت تاریخی برای تمام اقلیت‌های کشور بنا شود.