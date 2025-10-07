هیئتی از اداره‌ی خودگردان شمال‌غرب سوریە به منظور برگزاری نشستی با دولت این کشور وارد دمشق شد

هیئتی از اداره‌ی خودگردان شمال و شرق سوریه به منظور برگزاری نشستی با دولت سوریه وارد دمشق شد. این اقدام بخشی از تلاش‌های مستمر برای اجرای توافق‌نامه ۱۰ مارس گذشته است.

بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به اداره‌ی خودگردان، هیئتی از این اداره به منظور برگزاری نشستی با دولت سوریه وارد دمشق، پایتخت این کشور، شد. اشاره شده است که این نشست بخشی از تلاش‌های مستمر برای اجرای مفاد توافق‌نامه ۱۰ مارس (۲۰ اسفند) گذشته است که میان فرماندهی نیروهای سوریه دموکراتیک (ه.س.د) و دولت سوریه امضا شده بود.

دیدار با فرماندهان و دیپلمات‌ها

این گام پس از نشست روز دوشنبه، ۶ نوامبر (۱۵ آبان) صورت می‌گیرد که هیئتی از اداره‌ی خودگردان به ریاست مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، با عبدالحمید المهباش، رئیس پارت آینده‌ی سوریه، و تام باراک، فرستاده‌ی ویژه‌ی آمریکا در سوریه، و فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، دیدار کردند.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره‌ی زمان‌بندی این نشست و اسامی اعضای هیئت اداره‌ی خودگردان که به دمشق سفر کرده‌اند، فاش نشده است.