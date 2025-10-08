آمریکا و قطر و ترکیه به سومین روز مذاکرات صلح غزه میپیوندند
اربیل (کوردستان٢٤) – نخست وزیر قطر و نمایندگان ارشد ایالات متحده و ترکیه، امروز چهارشنبه ۸ اکتبر برای سومین روز مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ غزه به مذاکرهکنندگان حماس و اسرائیل ملحق خواهند شد.
اسرائیل و حماس بر اساس طرح 20 مادهای که ماه گذشته توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیشنهاد شد، مذاکرات غیرمستقیمی را در شهر تفریحی شرم الشیخ مصر برگزار میکنند.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر، ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، استیو ویتکوف، نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه و جرد کوشنر، داماد ترامپ، قرار است در این مذاکرات شرکت کنند.
ترامپ روز سهشنبه در دفتر بیضی شکل به خبرنگاران گفت:"احتمال واقعی وجود دارد که بتوانیم کاری انجام دهیم." او افزود که مذاکرهکنندگان آمریکایی نیز در این مذاکرات شرکت دارند. "من فکر میکنم این احتمال وجود دارد که بتوانیم در خاورمیانه صلح داشته باشیم. این چیزی فراتر از وضعیت غزه است. ما خواهان آزادی فوری گروگانها هستیم. "
ترامپ گفت که اگر حماس و اسرائیل بر سر آتشبس به توافق برسند، ایالات متحده "هر کاری از دستشان بربیاید انجام خواهد داد تا مطمئن شود همه به این توافق پایبند هستند."
این مذاکرات در حالی برگزار شد که اسرائیل دومین سالگرد قربانیان حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که باعث جنگ شد را گرامی داشت.
در پایان جشنواره یهودی سوکوت، شبهنظامیان تحت رهبری حماس مرگبارترین حمله به اسرائیل در تاریخ این کشور را آغاز کردند و باعث حمله تلافیجویانه بزرگی در غزه شدند.
بر اساس آمار رسمی اسرائیل، این حمله منجر به کشته شدن ۱۲۱۹ نفر، عمدتا غیرنظامی، شد.
شبهنظامیان همچنین ۲۵۱ نفر را در غزه به گروگان گرفتند که از این تعداد ۴۷ نفر همچنان اسیر هستند، از جمله ۲۵ نفری که ارتش اسرائیل میگوید کشته شدهاند.
فشار جهانی برای پایان دادن به جنگ افزایش یافته است، بخش زیادی از غزه با خاک یکسان شده، قحطی اعلام شده توسط سازمان ملل در حال وقوع است و خانوادههای گروگانهای اسرائیلی هنوز مشتاق بازگشت عزیزان خود هستند.
یک تحقیق سازمان ملل متحد، ماه گذشته اسرائیل را به نسلکشی در غزه متهم کرد، در حالی که گروههای حقوق بشری حماس را به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در جریان حمله ۷ اکتبر متهم کردهاند. هر دو طرف این اتهامات را رد میکنند.
صدها هزار معترض آخر هفته گذشته به تظاهرات گسترده طرفداران فلسطین در شهرهای مختلف جهان پیوستند و خواستار پایان فوری جنگ شدند، از جمله در ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و بریتانیا.
تظاهرکنندگان در هلند از دولت خود خواستند که کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد، در حالی که دهها هزار نفر در بریتانیا از درخواستهای نخست وزیر کییر استارمر برای لغو تجمعات، برگزاری مراسم شب زندهداری و تجمع در سالگرد ۷ اکتبر سرپیچی کردند.
ایافپی/ب.ن