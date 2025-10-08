حملات اوکراین تولید و صادرات نفت روسیه را کاهش داده است

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – اوکراین در حال تشدید حملات به پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های نفتی روسیه است و از اوایل ماه اوت بیش از 30 حمله با هدف تضعیف توانایی مسکو در تامین مالی جنگ علیه همسایه‌اش انجام داده است.

روسیه سومین تولیدکننده بزرگ و دومین صادرکننده بزرگ نفت خام در جهان است. درآمدهای نفت و گاز حدود 30 درصد از بودجه این کشور را در سال 2024 تشکیل می‌داد، یا به گفته موسسه مطالعات انرژی آکسفورد، بزرگترین منبع بودجه دولتی بود.

همایون فلکشاهی، تحلیلگر گروه تحقیقاتی انرژی کپلر، به خبرگزاری فرانسه گفت: حملات کی‌یف تاکنون "کاملا مؤثر" بوده است، به طوری که نرخ تولید پالایشگاه‌های روسیه "حدود 10 درصد کاهش یافته است."

مسکو که با خطر کمبود مواجه است، اخیرا صادرات فرآورده‌های نفتی را تا پایان سال محدود کرده و ممنوعیت صادرات بنزین را تمدید کرده است.

جانیو شاه، تحلیلگر ریستاد انرژی، به خبرگزاری فرانسه گفت که تولید پالایشگاه‌های روسیه تا اواسط سپتامبر به طور متوسط ​​به ۴.۹ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است که در مقایسه با نیمه اول سال ۲۰۲۵ حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

کمبود محصولات پالایش‌شده روسیه شکاف بین قیمت هر بشکه نفت خام روسیه و محصولات پالایش‌شده را به طور قابل توجهی افزایش داده است.

تاثیر این امر بر قیمت پمپ بنزین‌ها از قبل احساس می‌شود. طبق اعلام آژانس آمار رسمی روسیه، روس‌استات، از اول سپتامبر، قیمت بنزین خرده‌فروشی ۶.۷ درصد بیشتر از پایان سال ۲۰۲۴ بوده است.

این در حالی است که قیمت هر بشکه نفت خام در مدت مشابه به شدت کاهش یافته است.

ای‌اف‌پی/ب.ن