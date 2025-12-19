نچیروان بارزانی به د. برهم احمد صالح تبریک گفت
اربیل (کردستان۲۴) – امروز جمعه ۱۹ دسامبر، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در پیامی به د. برهم احمد صالح، به خاطر احراز سمت کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، به وی تبریک گفت.
متن پیام
به مناسبت احراز سمت کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، از صمیم قلب به برادر عزیزم د. برهم صالح تبریک میگویم. برای وی در این ماموریت جهانی و انسانی آرزوی موفقیت میکنم.
احراز یک سمت عالی بینالمللی در این سطح نشانه اعتماد جامعه بینالمللی به توانایی و تجارب و پایگاه سیاسی و دیپلماسی ایشان است. برای اقلیم کوردستان و عراق مایه افتخار است که ایشان یکی از مهمترین پروندههای انسانی در جهان را سرپرستی میکند.
اطمینان دارم که ایشان با تجارب غنی خود میتوانند نقشی فعال و تاثیرگذار در کاهش رنج پناهندگان و رفع مشکلات آنان در سطح جهان ایفا کنند. ما در اقلیم کوردستان بهتر از همه رنجِ آوارگی و اهمیت آن ماموریت را درک میکنیم.
بر حمایت کامل خود از موفقیت ایشان تاکید میکنیم
نچیروان بارزانی
رئیس اقلیم کوردستان
۱۹ دسامبر ۲۰۲۵
