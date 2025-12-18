2 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، با انتشار پیامی فرا رسیدن عید روزه ایزی را به همه ایزدی‌ها تبریک گفت.

متن پیام

به مناسبت فرا رسیدن عید روزه ایزی، صمیمانه‌ترین تبریک خود را به جناب امیر ایزدیان، جناب بابا شیخ، شورای روحانیت محترم و همه خواهران و برادران ایزدی در کوردستان، عراق و سراسر جهان ابراز می‌دارم. امیدوارم تمامی اعیاد را در خوشی و آرامش سپری کنند.

در این مناسبت، بار دیگر بر حمایت کامل خود از خواهران و برادران ایزدی و حفظ حقوق ایشان تاکید می‌کنیم. به ایشان اطمینان می‌دهیم که تلاش‌های ما برای عادیسازی اوضاع شنگال و بازگشت آوارگان و آبادسازی مناطق و زادگاه ایشان، ادامه خواهند داشت.

عید بر همه مبارک باد و هر سال در خیر و خوشی باشید.

نچیروان بارزانی

رئیس اقلیم کوردستان

۱۹ دسامبر ۲۰۲۵

ب.ن