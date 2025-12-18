تلاش دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک برای نجات توافق قبل از مهلت مقرر
اربیل (کردستان۲۴) – چندین نفر از افراد نزدیک یا آشنا با مذاکرات، گفتند که مقامات سوری، کورد و آمریکایی در تلاشند تا پیشرفتی را در توافق متوقف شده برای ادغام نیروهای کورد در دولت سوریه، قبل از مهلت پایان سال انجام دهند.
منابع سوری، کورد و غربی در مصاحبه با رویترز، گفتند که علیرغم افزایش ناامیدی از تاخیرها، مذاکرات در روزهای اخیر سرعت گرفته است، اگرچه برخی هشدار دادند که دستیابی به یک پیشرفت بزرگ بعید است.
پنج نفر از این منابع گفتند که دولت موقت سوریه پیشنهادی را به نیروهای سوریه دموکراتیک به رهبری کوردها که شمال شرقی کشور را کنترل میکنند، ارایه کرده است.
یک مقام سوری، یک مقام غربی و سه مقام کورد افزودند که دمشق در پیشنهاد خود، آمادگی خود را برای سازماندهی مجدد تقریبا ۵۰ هزار جنگجوی نیروهای سوریه دموکراتیک، در سه لشکر اصلی و تیپهای کوچکتر اعلام کرده است، مشروط بر اینکه آنها از برخی ساختارهای فرماندهی صرف نظر کرده و قلمرو خود را به روی سایر واحدهای ارتش سوریه باز کنند.
"حفظ آبرو"
هنوز مشخص نیست که آیا این پیشنهاد پیش خواهد رفت یا خیر، و چندین منبع احتمال توافق جامع را در آخرین لحظه کم اهمیت دانستند و گفتند که مذاکرات بیشتری لازم است. با این حال، یک مقام نیروهای سوریه دموکراتیک، اظهار داشت:"ما بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک هستیم."
یک مقام غربی دیگر گفت که هرگونه اعلامی در روزهای آینده در این خصوص تا حدودی با هدف "حفظ آبرو"، تمدید مهلت و حفظ ثبات در کشوری خواهد بود که یک سال پس از سقوط بشار اسد، رئیس جمهور سابق، هنوز شکننده است.
بیشتر منابع اظهار داشتند که انتظار میرود هرگونه نتیجهای از این تلاشها، تا پایان سال، به ادغام کامل نیروهای سوریه دموکراتیک در ارتش و سایر نهادهای دولتی، همانطور که در توافق تاریخی امضا شده توسط دو طرف در 10 مارس تصریح شده است، منجر نشود. عدم موفقیت در از بین بردن عمیقترین شکاف باقی مانده در سوریه، تهدیدی برای شعلهور شدن یک درگیری مسلحانه است که میتواند خروج آن از جنگ 14 ساله را مختل کند و به طور بالقوه ترکیه همسایه را نیز درگیر کند، که تهدید کرده است علیه نیروهای کورد که آنها را «تروریست» میداند، مداخله خواهد کرد.
هر دو طرف یکدیگر را به تعلل و سوءنیت متهم میکنند. نیروهای سوریه دموکراتیک حاضر نیستند از خودمختاری که به عنوان متحد اصلی ایالات متحده در طول جنگ به دست آوردهاند، دست بکشند. آنها زندانیهای داعشی و منابع غنی نفتی را در اختیار داردند.
منابع متعددی گفتند که ایالات متحده، که از احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه، حمایت میکند و خواستار حمایت بینالمللی از دولت انتقالی او است، پیامهایی را بین نیروهای سوریه دموکراتیک و دمشق مبادله و مذاکرات را تسهیل کرده و برای دستیابی به توافق فشار آورده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که توماس باراک، سفیر ایالات متحده در ترکیه و فرستاده ویژه به سوریه، همچنان از گفتوگو بین دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه حمایت و آن را تسهیل میکند و میگوید هدف، حفظ شتاب برای ادغام نیروها است.
ترکیه: صبر ما رو به پایان است
از زمان شکست دور اصلی مذاکرات بین دو طرف در تابستان امسال، تنشها افزایش یافته است، از جمله درگیریهای مکرر در امتداد چندین خط مقدم در شمال.
نیروهای سوریه دموکراتیک، پس از شکست دادن شبهنظامیان داعش در سال ۲۰۱۹، کنترل بخش عمدهای از شمال شرقی سوریه، جایی که بیشتر تولید نفت و گندم این کشور در آن قرار دارد، را به دست گرفتند. نیروهای سوریه دموکراتیک، اعلام کردند که به دههها ظلم علیه جامعه کورد پایان میدهند، اما نارضایتی از حکومت آنها در میان جمعیت عمدتا عرب، از جمله خشم از سربازگیری اجباری مردان جوان، افزایش یافته است.
یک مقام سوری گفت که مهلت پایان سال برای ادغام، ثابت است و فقط با "گامهای برگشتناپذیر" نیروهای سوریه دموکراتیک، قابل تمدید است.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، امروز گفت که ترکیه نمیخواهد به ابزار نظامی متوسل شود، اما هشدار داد که صبرش با نیروهای سوریه دموکراتیک «رو به پایان است».
مقامات کورد این مهلت را کماهمیت جلوه دادند و گفتند که همچنان به مذاکرات برای دستیابی به ادغام عادلانه متعهد هستند. سیهانوک دیبو، یکی از مقامات مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، گفت:«مطمئنترین تضمین برای ادامه اعتبار این توافقنامه در محتوای آن نهفته است، نه در چارچوب زمانی آن»، و خاطرنشان کرد که رسیدگی به تمام نکات مندرج در این توافقنامه میتواند تا اواسط سال ۲۰۲۶ طول بکشد.
در ماه اکتبر، نیروهای سوریه دموکراتیک، پیشنهاد سازماندهی مجدد خود را در سه بخش جغرافیایی علاوه بر تیپها ارائه دادند. مشخص نیست که آیا این امتیاز، که در پیشنهاد ارائه شده توسط دمشق در روزهای اخیر گنجانده شده است، برای متقاعد کردن آنها به رها کردن کنترل این منطقه کافی خواهد بود یا خیر.
عبدالکریم عمر، نماینده مدیریت خودمختار شمال و شرق سوریه به رهبری کوردها در دمشق، گفت که این پیشنهاد اعلام نشده، شامل «جزئیات لجستیکی و اداری است که میتواند باعث اختلاف نظر و تاخیر شود.»
یک مقام ارشد سوری به رویترز گفت که پاسخ سوریه «انعطافپذیر است تا رسیدن به اجماع برای اجرای توافق ماه مارس را تسهیل کند.»
رویترز/ب.ن