البرخت ون ویتکه: آلمان به شراکت با اقلیم کوردستان افتخار میکند
اربیل (کردستان۲۴) – سرکنسول آلمان در اقلیم کوردستان، میگوید که کشورش به شراکت طولانی مدت و قابل اطمینان با اقلیم کوردستان، افتخار میکند.
روز پنجشنبه ۱۸ دسامبر، البرخت ون ویتکه، سرکنسول آلمان در اقلیم کوردستان، اعلام کرد: آلمان به شراکت طولانی مدت و قابل اطمینان با اقلیم کوردستان افتخار میکند، نه فقط در زمینه امنیت، بلکه در زمینه بازرگانی نیز.
سرکنسول آلمان، گفت: همکاری در زمینه فنآوری و فعالیت شرکتهای آلمان ادامه دارد و در بخشهای مختلف نقش مهمی ایفا میکنند. از جمله در زمینههای زیرساخت، صنعت و کشاورزی از توسعه مداوم و تنوعبخشی اقتصادی در اقلیم کوردستان، حمایت میکنند.
او تاکید کرد که دولت آلمان معتقد است عوامل برقرار کننده ثبات پایدار به رشد اقتصادی و بازرگانی متکی هستند و این از منافع مشترک آلمان و اقلیم کوردستان است.
ب.ن