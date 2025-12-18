3 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – سرکنسول آلمان در اقلیم کوردستان، می‌گوید که کشورش به شراکت طولانی مدت و قابل اطمینان با اقلیم کوردستان، افتخار می‌کند.

روز پنجشنبه ۱۸ دسامبر، البرخت ون ویتکه، سرکنسول آلمان در اقلیم کوردستان، اعلام کرد: آلمان به شراکت طولانی مدت و قابل اطمینان با اقلیم کوردستان افتخار می‌کند، نه فقط در زمینه امنیت، بلکه در زمینه بازرگانی نیز.

سرکنسول آلمان، گفت: همکاری در زمینه فن‌آوری و فعالیت شرکت‌های آلمان ادامه دارد و در بخش‌های مختلف نقش مهمی ایفا می‌کنند. از جمله در زمینه‌های زیرساخت، صنعت و کشاورزی از توسعه مداوم و تنوع‌بخشی اقتصادی در اقلیم کوردستان، حمایت می‌کنند.

او تاکید کرد که دولت آلمان معتقد است عوامل برقرار کننده ثبات پایدار به رشد اقتصادی و بازرگانی متکی هستند و این از منافع مشترک آلمان و اقلیم کوردستان است.

ب.ن