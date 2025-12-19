1 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – امروز جمعه ۱۹ دسامبر، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با انتشار پیامی به د. برهم احمد صالح به خاطر احراز سمت کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تبریک گفت.

متن پیام:

برادر ارجمندم د. برهم احمد صالح، کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ( UNHCR):

به مناسبت احراز سمت کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، صمیمانه‌ترین تبریک خود را به شما اعلام می‌کنم و برای شما آرزوی موفقیت دارم.

مایه خوشحالی ما است که یک شخصیت کورد، این سمت عالی سازمان ملل متحد را در دست بگیرد. مطمئن هستیم که جنابعالی با موفقیت این ماموریت را به انجام می‌رسانید.

ضمن عرض تبریک، حمایت کامل خود را از جنابعالی اعلام می‌کنیم.

مسرور بارزانی

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان

۱۹ دسامبر ۲۰۲۵

ب.ن