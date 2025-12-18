1 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – رهبران اتحادیه اروپا، امروز جمعه ۱۹ دسامبر، توافق کردند که برای جبران کسری بودجه قریب‌الوقوع اوکراین، ۹۰ میلیارد یورو وام به این کشور اختصاص دهند، اما نتوانستند در مورد استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تامین این بودجه به توافق برسند.

توافق نیمه‌شب، حاصل شده در مذاکرات اجلاس در بروکسل، به کی‌یف یک راه نجات به شدت مورد نیاز را ارائه می‌دهد، زیرا دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، برای دستیابی به یک توافق سریع برای پایان دادن به جنگ تقریبا چهار ساله روسیه، تلاش می‌کند.

آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا و رئیس اجلاس، گفت:«تصمیم امروز، ابزار لازم را برای دفاع از خود و حمایت از مردم اوکراین در اختیار اوکراین قرار می‌دهد.»

ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در ایکس نوشت که این توافق «حمایت قابل توجهی است که واقعا مقاومت ما را تقویت می‌کند» و افزود:«مهم است که دارایی‌های روسیه مسدود باقی بمانند و اوکراین برای سال‌های آینده تضمین امنیت مالی دریافت کرده باشد.»

کریل دیمیتریف، مذاکره‌کننده ارشد اقتصادی کرملین، در پستی در تلگرام از عدم موفقیت در «استفاده غیرقانونی از دارایی‌های روسیه برای تامین مالی اوکراین» استقبال کرد و افزود:«فعلا قانون و عقل سلیم پیروز شده‌اند.»

پس از تلاش برای یافتن راه‌حل، رهبران اتحادیه اروپا با وام برای دو سال آینده، با پشتیبانی بودجه مشترک این اتحادیه، به توافق رسیدند.

گزینه شماره یک روی میز، استفاده از حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه که در اتحادیه اروپا مسدود شده بود، برای اختصاص وام برای کی‌یف بود.

اما این طرح پس از آنکه بلژیک، جایی که بخش عمده‌ای از دارایی‌ها در آن نگهداری می‌شود، خواستار تضمین‌هایی برای تقسیم مسئولیت شد - چیزی که برای سایر کشورها بیش از حد بود - کنار گذاشته شد.

بارت دی ویور، نخست‌وزیر بلژیک در پایان اجلاس به خبرنگاران گفت که معتقد است «عقلانیت پیروز شده است».

وی افزود:«کل این ماجرا بسیار پرخطر و خطرناک بود و سوالات زیادی را مطرح کرد - مانند یک کشتی در حال غرق شدن، مانند تایتانیک. اکنون تاس ریخته شده است - و همه آسوده خاطر هستند.»

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، برای طرح دارایی‌ها سخت تلاش کرده بود، اما همچنان گفت که تصمیم نهایی در مورد وام "پیام روشنی" به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، می‌فرستد.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت که اوکراین فقط زمانی که مسکو خساراتی را که وارد کرده است، بپردازد، باید وام را بازپرداخت کند.

استفاده از بدهی مشترک نیاز به تصمیم متفق‌القول 27 کشور اتحادیه اروپا دارد و مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک که به این طرح شک داشتند، برای جلوگیری از انسداد، از این تعهد معاف شدند.

"این اخلاقی است"

اتحادیه اروپا تخمین می‌زند که اوکراین برای ادامه حیات در دو سال آینده به 135 میلیارد یورو اضافی (159 میلیارد دلار) نیاز دارد، زیرا قرار است بحران نقدینگی از ماه آوریل آغاز شود.

زلنسکی در آغاز اجلاس روز پنجشنبه به رهبران اتحادیه اروپا گفت که استفاده از دارایی‌های روسیه راه درستی است.

او گفت:«دارایی‌های روسیه باید برای دفاع در برابر تجاوز روسیه و بازسازی آنچه که توسط حملات روسیه ویران شده است، استفاده شود. این اخلاقی است. منصفانه است. قانونی است.»

در حالی که کی‌یف ممکن است از اینکه اتحادیه اروپا با این دارایی‌ها جهشی نداشته، ناامید شده باشد، اما تامین مالی از راه دیگری، هنوز مایه آسودگی خاطر است.

زلنسکی به رهبران گفت که کی‌یف تا پایان سال به تصمیمی نیاز دارد و قرار دادن کشورش در موقعیت محکم‌تر می‌تواند اهرم بیشتری در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ به آن بدهد.

مذاکرات اوکراین و آمریکا

در کنار بحث‌های اتحادیه اروپا، واشنگتن تلاش‌های خود را برای ایجاد توافقی برای پایان دادن به جنگ آغاز کرده است.

واشنگتن تاکنون تا حد زیادی اروپا را از مذاکرات کنار گذاشته است، اما امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفت که زمان آن رسیده است که این قاره خود با مسکو صحبت کند.

او گفت:«من معتقدم که به عنوان اروپایی‌ها و اوکراینی‌ها به نفع ما است چارچوب مناسبی برای از سرگیری این بحث پیدا کنیم.» و افزود که اروپایی‌ها باید «در هفته‌های آینده» ابزار انجام این کار را پیدا کنند.

زلنسکی اعلام کرد که هیئت‌های اوکراینی و آمریکایی مذاکرات جدیدی را در روزهای جمعه و شنبه در ایالات متحده برگزار خواهند کرد.

او گفت که می‌خواهد واشنگتن جزئیات بیشتری در مورد تضمین‌هایی که می‌تواند برای محافظت از اوکراین در برابر تهاجم دیگری ارائه دهد، مطرح کند.

او پرسید:"اگر روسیه دوباره تجاوزگری کند، ایالات متحده آمریکا چه خواهد کرد؟ این تضمین‌های امنیتی چه خواهند کرد؟ چگونه کار خواهند کرد؟"

با این وجود، ترامپ فشار بر کی‌یف را حفظ کرد و دوباره گفت که امیدوار است اوکراین "به سرعت" برای توافق اقدام کند.

ای‌اف‌پی/ب.ن