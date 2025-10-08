2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – اسرائیل و حماس، امروز پنجشنبه ۹ اکتبر بر سر آتش‌بس غزه به توافق رسیدند که می‌تواند گروگان‌های زنده باقی‌مانده را ظرف چند روز آزاد کند، گامی بزرگ در جهت پایان دادن به جنگی که ده‌ها هزار کشته و بحران انسانی را به بار آورده است.

این توافق که قرار است امروز پنجشنبه امضا شود، همچنین از اسرائیل می‌خواهد صدها زندانی فلسطینی را آزاد کند و پس از بیش از دو سال جنگ که با حمله بی‌سابقه حماس در اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل آغاز شد، کمک‌های بیشتری به غزه ارسال کند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، پس از مذاکرات در مصر در مورد طرح صلح ۲۰ ماده‌ای خود که به توافق منجر شد، گفت که حماس، گروه شبه‌نظامی فلسطینی، قرار است همه گروگان‌ها را آزاد کند در حالی که اسرائیل نیروهای خود را به خط مورد توافق بازگرداند.

یک منبع در حماس به خبرگزاری فرانسه گفت که این گروه به عنوان بخشی از مرحله اول این توافق، ۲۰ گروگان زنده را همزمان با تقریبا ۲۰۰۰ زندانی فلسطینی مبادله خواهد کرد و این مبادله ظرف ۷۲ ساعت پس از اجرای آن انجام خواهد شد.

ترامپ گفت که معتقد است همه گروگان‌ها «روز دوشنبه بازخواهند گشت» و افزود که واشنگتن در کمک به بازسازی غزه جنگ‌زده و همچنین حفظ امنیت و آرامش آن نقش خواهد داشت.

قطر گفت که این توافق «مرحله اول توافق آتش‌بس غزه است که منجر به پایان جنگ، آزادی گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی و ورود کمک‌ها خواهد شد.»

منبعی در حماس افزود که قرار است گروگان‌ها در ازای ۲۵۰ فلسطینی محکوم به حبس ابد و ۱۷۰۰ نفر دیگر که از زمان آغاز جنگ توسط اسرائیل دستگیر شده‌اند، آزاد شوند.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت که گروگان‌ها را «به یاری خدا» به خانه بازمی‌گرداند و یک منبع رسمی افزود که کابینه نخست وزیر روز پنجشنبه برای تصویب این توافق تشکیل جلسه خواهد داد.

ترامپ پیش از این گفته بود که ممکن است این هفته به خاورمیانه سفر کند، زیرا دستیابی به یک توافق «بسیار نزدیک» است.

این تحولات سریع پس از آن رخ داد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه مراسمی را در کاخ سفید قطع کرد و یادداشتی فوری در مورد پیشرفت مذاکرات در مصر به ترامپ داد.

ترامپ گفت:«ممکن است اواخر هفته، شاید یکشنبه، به آنجا بروم.» او افزود که «به احتمال زیاد» در مصر حضور خواهد یافت، اما رفتن به غزه جنگ‌زده را نیز در نظر خواهد گرفت.

طرح ترامپ خواستار آتش‌بس، آزادی همه گروگان‌های اسیر در غزه، خلع سلاح حماس و خروج تدریجی اسرائیل از این منطقه بود.

ای‌اف‌پی/ب.ن