نچیروان بارزانی راهی آنکارا شد
اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس اقلیم کوردستان، در دیدار با رئیسجمهور ترکیه، اوضاع منطقه را بررسی میکند.
ریاست اقلیم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد که امروز پنجشنبه ۹ اکتبر، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان در یک سفر رسمی راهی آنکارا، پایتخت ترکیه شد.
در بیانیه آمده است که رئیس اقلیم کوردستان در این سفر با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه دیدار خواهد کرد.
همچنین تاکید شده است که دو طرف روابط ترکیه با عراق و اقلیم کوردستان، اوضاع منطقه و برخی موضوعات حائز اهمیت مشترک را بررسی میکنند.
ب.ن