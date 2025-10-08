اردوغان از ترامپ قدردانی کرد و گفت از آتشبس غزه «بسیار خرسند» است
اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس جمهور ترکیه، برای توافق آتشبس غزه از رئیسجمهور آمریکا قدردانی کرد.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، امروز پنجشنبه ۹ اکتبر از توافق اسرائیل و حماس بر سر مرحله اول آتشبس در غزه ابراز خرسندی کرد و از تلاشهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ قدردانی کرد.
اردوغان در حساب رسمی خود در ایکس نوشت:«من بسیار خرسندم که مذاکرات حماس و اسرائیل منجر به آتشبس در غزه شده است. من به ویژه از رئیس جمهور ایالات متحده، آقای ترامپ، که اراده سیاسی لازم را برای تشویق دولت اسرائیل به آتشبس نشان داد، قدردانی میکنم.»
اسرائیل و حماس، امروز پنجشنبه بر سر آتشبس غزه به توافق رسیدند. بر پایه این توافق که قرار است امروز امضا شود، قرار است به عنوان بخشی از مرحله اول توافق، حماس ۲۰ گروگان زنده را همزمان با تقریبا ۲۰۰۰ زندانی فلسطینی مبادله کند و این مبادله ظرف ۷۲ ساعت پس از اجرای آن انجام خواهد شد.
این گامی بزرگ در جهت پایان دادن به جنگی تلقی میشود که دهها هزار کشته بر جای گذاشته و بحران انسانی به بار آورده است.
ب.ن