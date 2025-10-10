سرکنسول ایران: روابط اربیل و تهران قویتر از همیشه است
اربیل (کوردستان٢٤) – فرامرز اسدی، سرکنسول ایران در اربیل، روز پنجشنبه گفت که روابط بین اقلیم کوردستان و جمهوری اسلامی ایران به قویترین نقطه خود رسیده است.
اسدی در مصاحبه با کوردستان۲۴ گفت:«در دو سوی این مرز دو ملت زندگی نمیکنند، بلکه یک ملت وجود دارد و این امر روابط بین آنها را بیش از پیش تقویت کرده است.»
وی خاطرنشان کرد که مردم دو سوی مرز پیوندهای خانوادگی و فرهنگی نزدیکی دارند. از نظر سیاسی هم همکاری بین اقلیم کوردستان و ایران در اوج خود است.
اسدی گفت:«همانطور که میدانید، وقتی رئیس جمهور و نخست وزیر اقلیم کوردستان از تهران بازدید کردند و بالاترین مقام سیاسی، رئیس جمهور مسعود پزشکیان، از اقلیم کوردستان بازدید کرد، عمق و پویایی روابط ما را نشان داد.»
سرکنسول ایران گفت که در طول جنگ ۱۲ روزه اخیر با اسرائیل، ایران سه انتظار اصلی از دولت اقلیم کوردستان داشت که همه آنها به طور مثبت برآورده شدند.
او توضیح داد:«یکی از انتظارات این بود که رسانههای اقلیم کوردستان، از جمله کوردستان۲۴، در پوشش این درگیری بیطرفی را حفظ کنند و فقط اخبار تایید شده را گزارش دهند.»
وی افزود:«انتظار ما از اقلیم کوردستان، به عنوان همسایه، برادر و متحد ما، این بود که در طول جنگ ۱۲ روزه به منبعی برای حملات علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل نشود.»
اسدی از اقلیم کوردستان و رسانههای آن به خاطر حرفهای بودن و پوشش متعادلشان قدردانی کرد. او در پایان گفت:«ما میخواهیم از کوردستان۲۴ و سایر رسانههای اقلیم کوردستان به خاطر گزارشهای بیطرفانه و تعهدشان به صداقت روزنامهنگاری تشکر کنیم.»
جنگ ۱۲ روزه، درگیری بین اسرائیل و ایران بود که از ۱۳ ژوئن تا ۲۵ ژوئن رخ داد. این درگیری نشاندهنده تشدید قابل توجه جنگ سایهای مداوم بین دو کشور بود که شامل تبادل مستقیم نظامی با ایالات متحده میشد. این جنگ با میانجیگری ایالات متحده به آتشبس انجامید.
در ۱۳ ژوئن، اسرائیل یک حمله هوایی غافلگیرکننده با نام رمز «عملیات شیر در حال طلوع» را آغاز کرد و سایتهای نظامی و هستهای متعددی در سراسر ایران، از جمله تاسیسات هستهای نطنز و فردو را هدف قرار داد. این حمله منجر به کشته شدن فرماندهان نظامی و دانشمندان هستهای شد.
در همان روز، ایران با حملاتی با نام «عملیات وعده صادق ۳» تلافی کرد و صدها موشک بالستیک و پهپاد را به سمت شهرهای اسرائیل مانند تلآویو و حیفا پرتاب کرد.
ب.ن