نخست وزیر اقلیم کوردستان: آتش بس در غزه اولین گام حیاتی به سوی کاهش تنش در منطقه است
اربیل (کوردستان٢٤) – مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه ۹ اکتبر از توافق آتش بس در غزه استقبال کرد و آن را گامی مهم در جهت کاهش تنشها و بازگرداندن آرامش به منطقه توصیف کرد.
نخست وزیر بارزانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:"ما از توافق آتش بس در غزه، که اولین گام حیاتی به سوی کاهش تنش در منطقه است، استقبال میکنیم. امیدواریم که این امر راه را برای ثبات بلندمدت در خاورمیانه هموار کند."
بیانیه نخست وزیر در بحبوحه افزایش درخواستهای بینالمللی برای صلح و کمکهای بشردوستانه پس از ماهها درگیری در غزه منتشر میشود.
روز پنجشنبه، اسرائیل و حماس توافقی را امضا کردند که اولین مرحله از طرح آتش بس با میانجیگری ایالات متحده را با هدف پایان دادن به جنگ دو ساله در غزه نشان میدهد. این توافق پس از مذاکرات غیرمستقیم در شرم الشیخ مصر حاصل شد.
این توافق تصریح میکند که حماس گروگانهای اسرائیلی باقی مانده در غزه را در ازای صدها زندانی فلسطینی که توسط اسرائیل بازداشت شدهاند، آزاد خواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که انتظار میرود گروگانها تا ۱۳ اکتبر آزاد شوند.
این توافق، عقبنشینی جزئی نیروهای اسرائیلی از غزه به خط تعیینشده در مرحله اولیه را مشخص میکند. پیشبینی میشود ناوگان بزرگی از کامیونهای پر از مواد غذایی و تجهیزات پزشکی برای رسیدگی به بحران انسانی، که شامل شرایط قحطی در مناطق خاص میشود، وارد غزه شوند. سازمان ملل متحد افزایش کمکرسانی را در اولویت قرار داده است و هدف آن ارسال صدها کامیون به طور روزانه است.
جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، زمانی که شبهنظامیان به رهبری حماس حملهای غافلگیرکننده به اسرائیل انجام دادند که منجر به کشته شدن حدود ۱۲۰۰ نفر، عمدتا غیرنظامی، و ربودن ۲۵۱ نفر شد.
در طول دو سال بعد، اسرائیل عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه انجام داد و قصد داشت حماس را به طور کامل نابود کند.
We welcome the ceasefire agreement in Gaza, a crucial first step toward de-escalation in the region. We hope this paves the way for longterm stability in the Middle East -mb.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) October 9, 2025
ب.ن